'고지용과 양육권 분쟁' 허양임, 영양제로 버티는 근황 "월급받을 때가 편해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가정의학과 전문의 허양임이 바쁜 워킹맘 일상을 공개했다.

23일 허양임의 유튜브 채널에서는 '왓츠 인 마이 백'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

허양임은 이날 가방 속 아이템들을 소개하기로 했다. 여러 영양제를 꺼낸 허양임은 부신 호르몬 보충제를 소개하며 "개원하고 몇 개월이 지났더니 스트레스를 받으면 고갈된다는 호르몬이. 월급 받을 때가 편했던 거 같다"고 토로했다.

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이어 허양임은 종이 뭉치를 꺼내더니 "아이의 채점한 시험지"라고 소개했다. 허양임은 "뭐 틀렸나 들여다보려고 가져왔다. 이제 공부하는 것도 갖고 나와서 볼 때가 있고 시간되면 보려고 한다"며 "얼마 전에 학회를 갔다. '내가 왜 이렇게 영어가 퇴화되고 말이 안 나오지?' 했는데 바쁘다고 애랑 같이 보던 걸 안 하고 요즘 못하고 있다. 애가 크니까 혼자 알아서 숙제도 다 해서 안 했더니 영어 실력이 퇴화돼서 승재가 읽고 있는 책을 들고 나왔다. 시간 나면 읽으려 한다"고 아이 교육과 자기계발에 적극적인 모습을 보였다.

허양임은 "이전에 국제진료센터도 하고 학회도 많이 하니까 쓸 일이 있었는데 요즘엔 적게 쓰는 상황이다. 이제 외국인 환자도 오고 할 일이 생기는데 제가 말이 잘 안 나온다"고 토로했다.

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한편, 젝스키스 출신 고지용과 가정의학과 전문의 허양임은 2013년 결혼, 이듬해 아들 승재 군을 품에 2년 전 이혼했다고 뒤늦게 밝혔다. 현재 두 사람은 아들 승재 군의 양육비, 면접교섭 등의 문제로 법적 분쟁을 벌이고 있다.

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wjlee@sportschosun.com