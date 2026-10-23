엘제이, 신정환에 쌍욕하더니 돌연 전처 언급 "내 친구 이선정이야"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 엘제이가 전처 이선정을 언급했다.

23일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에서는 '친구들이 판 깔아준 서유정 전화 소개팅! '잘나가면 뭐해, 명절엔 혼잔데' (feat. 엘제이, 구피 박성호)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

엘제이와 박성호는 서유정에게 자신의 친구를 소개해주겠다며 전화를 걸었다. 엘제이는 전화를 받은 친구에게 "촬영하고 있는데 대한민국에서 너도 알만한 스타고 배우다. 소개팅 얘기하다가 우리가 추천한 게 너다. 통화 한번 해봐라"라고 서유정을 바꿔줬다.

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갑작스럽게 진행된 소개팅에 두 사람은 어색하게 대화를 이어나갔다. 두 사람이 긴장해 버벅거리자 갑자기 전화를 뺏은 엘제이는 "내 친구 이선정이야"라며 돌연 전처를 언급했다.

엘제이의 발언에 친구는 전화 상대를 실제 이선정으로 착각했다. 이에 서유정과 박성호는 "이선정 아니"라며 수습했다. 전화를 끊은 후 서유정이 "너 때문에 내가 이선정인 줄 안다"고 토로하자 엘제이는 "왜 내가 아는 이선정이 한 명밖에 없을 거라 생각하냐. 일선정, 이선정, 삼선정, 사선정 다 안다"고 농담했다.

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한편, 방송인 엘제이는 2012년 교제 45일 만에 혼인신고를 했지만 결혼 두 달 반 만에 합의 이혼을 했다.

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이후 이선정은 5월 신정환의 유튜브 채널에 출연해 "살다 보면 안 맞아서 이혼하는 거다. 마음도 안 맞고 몸도 안 맞았다"고 엘제이와의 이혼에 대해 언급해 화제가 됐다. 그러자 엘제이는 "너는 내가 죽인다 XX야"라며 "넌 진짜 인간 XX 아니다. 해보자 이 XX야"라고 신정환에게 욕설 DM(다이렉트 메세지)을 보내며 분노, 전처 이선정의 출연에 불쾌함을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com