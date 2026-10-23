임요환♥김가연 딸, 대기업 퇴사 후 필라테스 강사됐다 "페이커도 가르쳐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 임요환 김가연 부부가 딸을 자랑했다.

23일 임요환 김가연 부부의 유튜브 채널에서는 '임요환 시청금지) 필라테스 강사 큰딸에게 효도 당한 임요환&김가연(ft. 막내의 복수)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

"큰딸에게 운동을 받으러 왔다"는 김가연은 "우리 서령이가 어느날 갑자기 회사 잘 다니다가 '나는 필라테스가 하고 싶어' 하면서 자기한테 투자를 해달라고 하더라. 자격증을 딸 동안 수업료를 투자해달라더라. 자기가 월급을 받기 시작하면 그걸로 갚겠다더라. 그렇게 필라테스 강사가 됐다"고 밝혔다.

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김가연은 "주전공이 아마 재활 쪽일 거다. 저 수술했던 자국이 있다. 볼록 튀어나온 부분은 평평하게 펴는 기술도 있더라"라며 "집에서는 요리도 못하고 해맑게 다니는 아이인데 일할 때만큼은 선생님같긴 하더라"라고 딸을 자랑했다.

임요환 역시 "사실 걱정이 많이 됐다. 대기업으로 들어갔다. '아무리 그래도 대기업이면 붙어있어야 하는 거 아닌가?' 했다. 처음에 대기업을 나와서 안 하던 분야를 공부하겠다고 하니까 될까 했는데 집에 가끔씩 와서 저든 와이프든 페이커든 가르치는 걸 보면 적성에 맞는 거 같다"고 인정했다. 김가연은 "상혁이도 우리 집에 왔을 때 수업 받았다. 좋다고 해서 운동기구도 선물해줬다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com