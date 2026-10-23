김빈우, 발리 이주 후 안타까운 근황 "두 달간 온 가족 병치레, 어렵고 힘들다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김빈우가 발리 이주의 현실을 공개했다.

23일 김빈우는 "발리에 온 두 달 동안 저희 가족은 이러했습니다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

발리로 이주한지 두 달 째라는 김빈우는 "저희 가족은 두 달 동안 열심히 먹고 발리의 환경에 적응했다. 아무래도 환경이 바뀌다 보니 SNS에는 예쁜 바다, 놀러 가는 모습을 많이 보여줬지만 사실 많은 병치레를 하고 있었다"고 고백했다.

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김빈우는 "아이들이 예상치 못한 감기가 두 번씩 걸렸고 발리밸리만 생각하고 약을 챙겨놨는데 예상하지 못했던 벌레물림, 두드러기 그리고 네 번의 감기, 생전에 아프지 않았던 남편도 고열이 나면서 2달 동안 발리의 환경과 풍토를 적응하고 있었다"고 털어놨다.

김빈우는 "앞으로 발리에서 3~4년 정도는 살 걸 생각하고 있다. 사실 저희의 바람은 너무 좋아서 5년 더 살았으면 좋겠다는 생각도 있지만 어떻게 될지 모르겠다. 어쨌든 저희는 슬기롭게 발리에서 생활하고 있었다"며 "도대체 왜 가는 거냐고 궁금해하는 분들이 많았는데 정말 도전이다. 저희 가족이 없이도 살아보고 부족하게도 살아보고 애들을 뛰어 놀게 하고 싶다는 마음이 전부"라고 밝혔다.

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이어 "어렵고 힘든 점들이 많고 적응하는 기간이 길어서 앞으로 뭐가 좋은지는 안 좋은지는 차차 소개해보겠다"고 발리 일상을 소개하겠다고 예고했다.

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wjlee@sportschosun.com