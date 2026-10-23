여배우도 감탄..허양임, '고지용과 진흙탕 싸움' 중에도 꽃미모 발산 "아름다워"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이미숙이 가정의학과 전문의 허양임의 미모에 감탄했다.

23일 이미숙의 유튜브 채널 '이미숙 숙스러운 미숙씨'에는 이미숙이 언니와 함께 병원을 찾은 영상이 공개됐다.

이날 이미숙은 건강 검진을 위해 한 병원을 찾았다. 문진표를 작성한 후 자율 신경(스트레스) 검사 등을 진행했다. 이후 마주한 의료진은 허양임이었다.

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이미숙은 허양임을 보자마자 "아름다우십니다"라고 인사했고 이미숙 언니도 "선생님이 너무 예쁘시다"라고 말했다. 허양임은 "감사하다"라며 고개를 숙였다. 또 허양임은 "선생님 영상을 보니 다른 선생님들 영상도 많이 떠서 재미있게 보고 있다"라고 인사했다.

이후 허양임은 이미숙의 검사 결과를 토대로 수면 및 생활 습관, 영양제 섭취, 노화 관리 등을 살폈다.

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한편 허양임은 지난 2013년 그룹 젝스키스 출신 고지용과 결혼, 슬하에 아들 1명을 뒀지만 2024년 이혼했다. 두 사람은 면접교섭권, 양육권 등을 두고 법적 분쟁 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com