개리 10살子 하오, 대치동서 학구열 활활 "밤 9시까지, 피곤해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 개리가 아들 하오의 학원 라이딩에 나서며 '대치파파'로 변신한 근황을 공개했다.

23일 개리의 유튜브 채널에는 '하오 학원 끝날 때까지 떠들어볼게요 (대치파파 강개리)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 개리는 아들의 학원을 대치동으로 옮겼다며 학원 라이딩부터 하원까지 이어지는 일상을 공개했다.

이날 개리는 "애 학원 대치동으로 옮겼다"며 이른바 '대치파파'의 일상을 예고했다. 이어 아들 하오에게 "수학이 좋아? 영어가 좋아?"라고 물으며 학원생활에 대한 이야기를 나눴다.

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이에 하오는 "수학은 3시간 하고 9시까지 하니까 안 좋고 피곤하다"라고 솔직하게 털어놨다. 아들의 고충을 들은 개리는 "피곤하니까?"라고 공감하면서도 "장난치지 마라. 잘하고 와라. 사랑해"라고 다정하게 격려했다. 아들을 학원에 데려다주는 아빠의 모습에서 애틋한 부성애가 엿보였다.

개리는 제작진에게 대치동 학원 라이딩을 하게 된 일상에 대해서도 설명했다. 그는 "완전한 대치파는 아니지만 대치동 학원 왔다 갔다 하는 라이딩하는 엄빠들의 삶"이라며 "옮긴 지 얼마 되진 않았다. 근데 그 전에 저희 동네에서 많이 했다. 데려다주고 시간 애매하면 김밥도 차에서 먹는다"라고 말했다.

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학원에 아이를 데려다준 뒤 다음 수업이 끝날 때까지 기다려야 하는 부모들의 현실적인 일상도 전했다. 이동 시간과 대기 시간을 맞추다 보면 끼니마저 차 안에서 해결하게 된다는 것. 개리 역시 아들의 학원 일정에 맞춰 하루를 보내며 학부모들의 고충을 몸소 경험하고 있었다.

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이후 개리는 하오의 수업이 끝날 때까지 시간을 보내기 위해 식당으로 향했다. 그는 학부모들의 노고에 공감하며 "학부모들이 대단하다. 결혼하고 아이 낳지 않냐. 그럼 아이가 성인 될 때까진 내 삶보다 아이의 삶이다. 어쩔 수 없다"고 말했다. 자녀를 키우는 부모라면 누구나 공감할 법한 현실적인 이야기였다.

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개리는 식당에서 시간을 보낸 뒤 카페를 찾고 동네를 거닐기도 했다. 아들의 학원 수업이 끝나기를 기다리며 나름의 방식으로 시간을 보내는 모습이 이어졌다. 평소 무대와 방송에서 보여준 모습과는 또 다른, 아빠 강개리의 소탈한 일상이 눈길을 끌었다.

마침내 하오의 하원 시간이 다가오자 개리는 다시 학원으로 향했다. 수업을 마치고 나온 아들을 반갑게 맞이하며 하루 일정을 마무리했다. 아들의 학원 등하원부터 기다리는 시간까지 함께하는 개리의 모습은 자녀를 위해 기꺼이 자신의 시간을 내어주는 부모의 마음을 느끼게 했다.

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한편, 리쌍 출신 개리는 지난 2017년 10세 연하의 비연예인 아내 김세은 씨와 결혼했으며, 슬하에 아들 하오 군을 두고 있다.

개리는 과거 하오 군과 함께 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.