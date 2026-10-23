장원영X주우재, '한정선' 먹고 소신발언 "3시간 못기다려, 특별한 지 모르겠다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 출신 방송인 주우재와 그룹 아이브 장원영이 최근 화제를 모으고 있는 과일 찹쌀떡을 맛본 뒤 솔직한 평가를 내놨다. 두 사람 모두 맛은 인정하면서도 오랜 시간 줄을 서서 먹을 정도인지는 모르겠다며 현실적인 반응을 보여 눈길을 끌었다.

23일 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 '장원영 초대석' 편이 공개됐다. 이날 장원영은 주우재와 함께 최근 인기를 끌고 있는 과일 디저트 7종을 맛보며 다양한 이야기를 나눴다. 화제의 디저트를 직접 시식하며 두 사람의 솔직한 입맛과 취향을 확인하는 시간이 이어졌다.

첫 번째로 등장한 디저트는 유명세를 탄 '한정선' 과일 찹쌀떡이었다. 해당 제품은 구매를 위해 긴 대기 시간까지 감수해야 할 정도로 화제를 모은 디저트다.

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먼저 과일 찹쌀떡을 맛본 주우재는 "맛있다. 맛있는데 막 이거를 내가 가서 줄 서서까지 먹어야 할지 모르겠다"라고 솔직하게 말했다. 맛 자체는 인정하면서도 긴 시간을 기다려 구매할 만큼 특별한지는 의문이라는 반응이었다.

장원영 역시 주우재의 의견에 공감했다. 그는 "저도 소신발언하면 이건 동의한다"라고 말했다. 이에 주우재는 "맛있다랑 특별하다랑은 다르다"라고 덧붙이며 맛있는 음식과 긴 기다림을 감수할 만큼 특별한 음식은 별개라는 생각을 밝혔다.

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실제로 제작진은 해당 디저트를 구매하기 위해 아침부터 움직여 무려 3시간을 기다렸다고 전해 놀라움을 안겼다. 디저트 하나를 맛보기 위해 상당한 시간을 투자한 셈이다.

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이에 주우재는 장원영에게 "원영 씨 기준으로 몇 분 기다릴 수 있냐"라고 물었다. 장원영은 "저 이러다가.."라며 조심스러운 반응을 보였고, 주우재는 자신의 기준을 거침없이 밝혔다.

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그는 "저는 이야기 할 수 있다. 3시간 기다렸냐? 나는 3분 (기다릴 수 있다)"고 당당하게 말해 웃음을 자아냈다. 3시간이라는 제작진의 대기 시간과 비교되는 주우재의 현실적인 반응이 눈길을 끌었다.

장원영 역시 3시간 대기에는 난색을 보였다. 그는 "저도 3시간은 힘들다. 근데 만약에 이걸 드신 다른 분들이 그만한 기쁨을 얻을 수 있다면 뭐"라고 덧붙였다. 자신에게는 쉽지 않은 기다림이지만, 해당 디저트를 맛본 사람들이 그만큼의 만족감을 느낀다면 충분히 이해할 수 있다는 뜻을 내비친 것.

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맛에 대한 솔직한 평가부터 기다림을 대하는 현실적인 기준까지, 두 사람의 대화는 화제의 디저트를 둘러싼 다양한 반응을 보여줬다. 무조건적인 유행 추종보다는 자신의 취향과 만족도를 중요하게 생각하는 두 사람의 솔직한 입담이 시청자들의 공감을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com