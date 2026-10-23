함익병, 여사친 여에스더 김치 '입으로 잘라줘' 홍혜걸♥ 정색.."지금 무슨 짓"

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[스포츠조선 이게은기자] 의학전문기자 출신 방송인 홍혜걸이 피부과 의사 함익병의 뜻밖의 행동에 기함했다.

23일 여에스더의 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 '여에스더 절친, 함익병 집 공개 l 사모님이 차려준 점심 식사'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 여에스더, 홍혜걸 부부는 절친 함익병, 강미형 부부의 집을 찾았다. 함익병, 강미형은 여에스더와 홍혜걸에게 집을 소개한 후 국수를 대접했다.

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여에스더는 홍혜걸의 국에 있는 전복을 함익병 그릇에 옮겼고 홍혜걸은 "함쌤 전복 있는데 왜 그래? 인정머리 없이 말이야"라며 발끈했다. 여에스더는 "함쌤 오늘 대구 출장 가시는데 전복이 많이 없는 것 같아서"라며 남편보다 친구를 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다.

그런가 하면 여에스더가 큰 김치를 먹기 어려워하자 함익병은 "줘봐요"라며 자신의 젓가락으로 여에스더의 김치를 가져갔다. 이를 눈앞에서 본 홍혜걸은 "뭔 짓이에요. 지금!"이라며 정색했고 여에스더는 "내가 못 먹으니까 잘라준 거다"라며 답을 대신했다.

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홍혜걸은 함익병에게 "저는 상관없지만 사람들이 오해 한다"라고 말했고 여에스더는 "아무도 오해 안 한다. 혜걸 씨가 다른 여자와 같이 다니면 오해하지만"이라고 반응했다. 함익병은 "정말 독특하다", "(여에스더가) 김치를 먹으려면 시간이 많이 걸리겠다'는 생각이 들었다"라며 웃었다. 나아가 여에스더는 "함 선생님이 열무김치를 떼주니까 심쿵 했다"라고 덧붙였다.

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영상 댓글에는 함익병이 대체 김치를 어떻게 잘라준 거냐는 질문이 나왔다. 여에스더는 "입으로 무를?"이라는 질문에 "네. 상상하신 그대로예요. 남편이 경악하는"이라는 답글을 남겼다.

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한편 홍혜걸과 여에스더는 1994년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com