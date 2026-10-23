"소장·맹장 썩어가" 민해경, 남편 응급실行→수술..위급했던 순간에 울컥

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 민해경이 수술 후 회복 중인 남편을 향해 안쓰러운 마음을 드러냈다.

23일 민해경의 유튜브 채널에는 '수술 후 회복 중인 남편을 위해 끓인 등심미역국'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

민해경은 미역국을 준비하며 "미역국을 끓이는 이유가 있다. 얼마 전에 남편이 열이 40도까지 올라서 응급실에 갔다"라며 무거운 이야기를 꺼냈다. 이어 "바로 수술을 했는데 소장과 맹장이 다 썩어가고 있었다. 지금 생각하면 많이 슬퍼서 자세한 얘기는 못할 것 같다"라고 덧붙였다.

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민해경은 "조금만 늦었으면 진짜 위험한 상황이었다. 느낀 것들이 참 많았다. '더 잘해야겠다'는 생각을 엄청 많이 했다. 진짜 소중한 게 뭔지 알게 됐다. 남편이 안쓰러웠다"라고 이야기했다. 앞치마를 멘 그는 "울지 말고. 이제 다 나아가는 중이니까"라며 감정을 추슬렀다.

한편 민해경은 1995년 5세 연하 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com