아이브 리즈, 어린 시절 이렇게 예뻤네 "사람들이 너무 만져 낯가림 심해져" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4' 아이브 리즈의 어린 시절 미모가 공개됐다.

23일 방송된 MBN '전현무계획4'에서는 아이브 리즈와 가을이 출연했다.

전현무는 "아이브가 초통령이라는 말을 많이 들었다. 펭수를 제쳤다더라"라고 언급했고 리즈는 "서울에서 콘서트를 하면 아기들 목소리가 진짜 많이 들린다. '아기들 함성' 하면 아이들이 소리를 지른다"고 밝혔다.

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곽준빈은 "엄마들이 같이 오냐"고 물었고 가을은 "같이 오셔서 밖에서 기다리실 때도 있다. 그래서 저희는 부모님 전용 대기 구역이 따로 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 리즈는 "임영웅 선배님 콘서트 하시면 자녀들이 밖에서 기다리고 저희 콘서트를 하면 부모님이 밖에서 기다리신다"라고 밝혔고 곽준빈은 "아예 동반 콘서트를 하시라"라고 제안해 웃음을 안겼다.

신곡 'Looks can kill'로 컴백한 아이브. 가을은 신곡에 대해 "히어로 느낌으로 콘셉트를 잡아서 컴백했다"고 밝혔다.

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다음 맛집에 대해 전현무는 "내가 고등학교 졸업할 때 가족끼리 가는 곳"이라고 힌트를 줬다. 이에 리즈와 가을은 중식당, 패밀리 레스토랑 등을 언급했고 곽준빈은 "그런 건 현무 형 30살ㅇ ㅔ나왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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곽준빈은 "혹시 부모님 연세가 어떻게 되시냐"고 물었고 리즈는 "어머니가 77년생이시고 아버지가 74년생"이라 밝혔다. 전현무는 리즈 어머니와 동갑이라는 사실에 큰 충격을 받았다. 가을은 "저는 엄마가 74년생"이라 밝혔고 전현무는 "큰누나시다"라고 안도했다.

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다음 장소에 대해 전현무는 "실제로 나 졸업했을 때 부모님하고 여기서 외식을 했다. 고등학교 졸업해서 대학에 갔다. 졸업식일 때"라고 힌트를 줬고 리즈는 "물어볼까요?"라고 엄마한테 전화를 걸었다.

딸을 자랑해달라는 말에 어머니는 "초등학생 때부터 선생님께서 모범의 장본인이라 얘기하시면서 효녀상도 받고, 착한 어린이상도 매년 받았다"고 밝혔다. 특히 어머니는 "얼굴은 너무 예뻐서 지나갈 때마다 사람들이 예쁘다고 자꾸 만지니까 그때부터 낯가림이 심해서 자꾸 엄마 등에 숨었다. 지원이 할머니 할아버지가 인물이 좋으시다. 끼는 저한테 물려받았다"고 너스레를 떨었다.

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wjlee@sportschosun.com