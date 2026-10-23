신예 정태영, 연극 ‘헤일러’ 브린 役 캐스팅..색다른 변신 예고

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정태영이 연극 '헤일러'로 새로운 연기 변신에 나선다.

정태영은 오는 11월 27일 서울숲 씨어터 2관에서 막을 올리는 리딩 쇼케이스 연극 '헤일러'에서 브린 역으로 관객들을 만난다.

'헤일러'는 명문 기숙학교 리버필드를 배경으로, 교사 필립과 헤일러를 둘러싼 추문이 퍼지며 균열이 생기는 네 친구 헤일러와 브린, 엘리, 렌의 이야기를 담은 연극이다. 정태영은 브린 역으로 열연을 펼치며 인물 간의 갈등을 섬세하게 풀어내 극의 긴장감을 더할 전망이다.

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정태영은 11월 28일 진행되는 무대에 올라 색다른 연기 변신을 선보일 계획이다. 그는 이번 작품을 통해 한층 더 성장한 연기력을 발휘하며 무대 위 남다른 존재감을 선사, 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명할 계획이다.

앞서 정태영은 연극 '로프'와 음악극 '캐롤'을 통해 대학로에서 관객들을 만나며 배우로서 입지를 다졌다. 이뿐만 아니라 그는 지난 4월 아뮤즈엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 연극 '이올라오스'로 연기 행보를 이어가며 새로운 도약을 알리기도 했다.

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또한 정태영은 최근 뮤지컬 '인사이드 더 플레이 : 룰렛'의 엔비 역으로 무대에 오르며 장르를 넘나드는 소화력을 입증하기도 했다. '헤일러'로 또 한 번의 캐릭터 변신을 예고한 그가 이번 작품에서는 어떤 활약을 보여줄지 이목이 쏠린다.

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한편, 정태영이 출연하는 리딩 쇼케이스 연극 '헤일러'의 티켓 예매는 10월 30일 오후 12시 티켓링크를 통해 오픈된다.

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joyjoy90@sportschosun.com