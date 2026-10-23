'다운증후군 작가' 서은혜, 동료 작가 30명 해고 위기에 오열 "예산 0원 돼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 예산 삭감으로 동료들이 해고될 위기에 처하자 오열했다.

23일 서은혜의 유튜브 채널에서는 '은혜씨의 눈물 '30명 동료 작가들이 해고될 생각에…'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

서은혜는 2027년 경기도 권리중심 공공일자리 예산이 127억 원에서 0원으로 삭감됐다는 소식을 접하고 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 감정을 추스르지 못하고 연신 눈물을 흘린 서은혜는 "5천만 원으로 상금을 내 돈을 빌려서 돈이 업어서 이렇게 일터로 냈는데 우리가 다 일자리에서 그림 일을 하면서 급여를 받고 있었는데 할 수 없어졌다. 오빠도 그림 그리고 있는데"라며 말을 잇지 못했다.

Advertisement

서은혜는 "난 괜찮다. 손님이 오면 또 사인도 해야 한다"면서도 "동료들 없으면 안 된다. 작가들이 없으면 숨이 막힌다. 저도 그만하겠다고 말한 적이 없다. 그래도 해야 한다"고 강하게 이야기했다. 한편, 다운증후군 작가 서은혜는 tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 많은 사랑을 받았다. 서은혜는 지난해 5월 발달장애인을 위한 공공일자리에서 만난 조영남과 결혼식을 올렸다.

wjlee@sportschosun.com