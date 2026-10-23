"첫만남에 인사 씹었다" 김광규, 손석구 폭로에 당황.."마스크 써서 못알아봐, 미안해"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손석구가 김광규와의 첫 만남을 떠올리며 뜻밖의 일화를 공개했다.

23일 방송된 SBS 금요 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 손석구가 '마이 스타(my 스타)'로 출연해 비서진인 이서진, 김광규와 다양한 이야기를 나눴다.

이날 손석구는 김광규와 처음 만났던 순간을 회상했다. 두 사람의 인연은 영화 '연애 빠진 로맨스'를 통해 시작됐다. 당시 김광규는 극 중 전종서의 아버지 역으로 출연했고, 손석구는 그때의 첫 만남을 여전히 생생하게 기억하고 있었다.

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손석구는 "그때 전종서 아버지 역으로 나오시지 않았냐. 아직도 기억난다. 선배님 처음 만났을 때가"라고 말해 김광규의 궁금증을 자아냈다.

이에 김광규는 혹시 자신이 실수한 일이 있었는지 걱정스러운 표정으로 "뭐 실수한 거 없지?"라고 물었다. 그러자 손석구는 "지하주차장에서 처음 만났는데 솔직히 제가 인사했는데 씹혔다"라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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예상치 못한 폭로에 김광규는 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 "마스크 쓰고 있어서 그렇다. 사과할게 미안하다. 첫인상이 강렬했구나"라고 해명하며 손석구에게 사과했다. 당시에는 미처 알아보지 못해 인사를 받지 못했던 상황이 뒤늦게 공개되면서 웃음을 안겼다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com