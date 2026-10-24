장원영, 137억 한남동家 얼마나 넓길래 "집에만 있어도 바빠, 쉴틈없이 돌아다녀"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 아이브 장원영이 휴일 일상을 공개하며 미식에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 '장원영 초대석' 편이 공개됐다. 이날 장원영은 주우재와 함께 최근 인기를 끌고 있는 과일 디저트 7종을 맛보며 다양한 이야기를 나눴다.

특히 장원영은 "요즘엔 완전 밥보다 '디저트파'"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 최근 밥을 거의 먹지 않는다는 장원영의 말에 주우재가 건강을 걱정하자, 장원영은 "기분 좋은 것도 중요하니까"라며 "식사 빵보다 예쁘고 달달한 걸 좋아한다"라고 자신의 취향을 설명했다. 맛뿐만 아니라 보기에도 예쁘고 달콤한 음식에서 즐거움을 찾는 장원영의 취향이 드러났다.

Advertisement

장원영은 평소 휴일을 보내는 방식도 공개했다. 그는 "쉬는 날이 많이 없기는 한데, 한국에서 쉰다고 하면 일어나서 운동하는 걸 좋아해서 운동 갔다가 마사지를 받는다"고 밝혔다. 바쁜 일정 속에서도 휴일에는 운동과 마사지를 즐기며 자신만의 방식으로 재충전하는 시간을 갖는다는 것. 쉴 때도 운동으로 몸을 관리하고 마사지로 피로를 푸는 등 나름의 루틴을 지키고 있었다.

맛있는 음식을 즐기는 것 역시 장원영에게 빼놓을 수 없는 행복 중 하나였다. 그는 지인들과 시간이 맞으면 함께 식사를 하러 간다며 "미식을 진심으로 너무 좋아해서 맛있는 곳 셰프님들에게 연락해서 먹으러 가는 게 낙이자 힐링"이라고 음식에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 예쁘고 달콤한 디저트부터 수준 높은 요리까지, 맛있는 음식을 찾아 즐기는 일이 장원영의 일상 속 소소한 즐거움으로 자리 잡은 모습이다.

Advertisement

이를 들은 주우재는 "갓생 살 줄 알았는데 생각보다 좀 여유 있게 쉬신다"라고 말했다. 평소 철저한 자기 관리와 바쁜 활동으로 잘 알려진 장원영의 휴일이 의외로 여유롭다는 반응이었다.

Advertisement

이에 장원영은 "여유 있게 쉬고 싶다. 근데 이거 하다 보면 하루가 또 금방 끝나 있다"라고 답했다.주우재 역시 자신의 휴일에 대해 솔직하게 털어놨다. 쉬는 날 무엇을 하느냐는 질문에 그는 "저는 안 한다"라고 답한 뒤 "뭘 할 염두를 못 내겠다"라며 "집에서도 너무 바쁘다"라고 말했다. 특별한 외출이나 활동을 계획하기보다는 집에서 보내는 시간만으로도 충분히 바쁘다는 것.

Advertisement

이에 장원영도 공감하며 "맞다. 저도 바쁘다. 저 만약에 집에 캠 있으면 너무 바쁘다. 이렇게 이렇게 (돌아다닐 것)"이라고 말했다. 집 안에서도 카메라가 있다면 쉴 틈 없이 움직이며 바쁜 일상을 보낼 것 같다는 취지의 발언으로 웃음을 자아냈다.

한편 장원영은 지난해 3월 서울 용산구 한남동 유엔빌리지에 있는 고급 주택을 약 137억 원에 전액 현금으로 매입한 것으로 알려졌다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com