허각, 갑상선암 수술후 잦은 음이탈에 좌절 "억지로 긁는 고음 안돼, 내 인생 끝났구나"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 허각이 갑상샘암 투병 당시를 떠올리며 수술 후 겪었던 목소리 변화와 긴 공백기를 고백했다.

23일 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에는 '삼겹살 먹다가 갑자기 콘서트하는 장재인과 허각'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 Mnet '슈퍼스타K 2' 우승자 허각이 게스트로 출연해 장재인과 함께 음악과 인생에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 장재인은 허각의 출연에 앞서 그의 건강 상태를 언급했다. 장재인은 "오빠 온다고 해서 알아봤는데 오빠 아팠더라"라고 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

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이에 허각은 2017년 갑상샘암을 발견했던 당시를 회상했다. 그는 "그때 '바보야'라는 노래가 나오고 있었다. 그 노래로 활동을 해야 했다"면서 "그 어떤 징조도 신호도 없었다. 그냥 '일하고 피곤한가 보다' 싶었다"고 밝혔다. 특별한 증상이 없었던 만큼 암을 의심하지 못했다는 설명이다.

허각이 암을 발견하게 된 계기는 아버지의 건강검진이었다. 그는 "내가 받는 게 아니니까 대기가 길어진 거다. 그래서 병원 측에서 기본 검사라도 같이 받으라고 해서 나도 검사를 받았다"면서 당시 상황을 설명했다. 이어 "목에 초음파를 했는데 뭔가 작은 게 발견됐다. 조직검사 해보자고 해서 암이 발견된 것"이라고 덧붙였다.

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우연히 받게 된 검사에서 갑상샘암을 발견하게 된 것. 별다른 이상 징후를 느끼지 못했던 허각은 예상치 못한 진단에 치료를 결정해야 했다. 하지만 당시에는 신곡 활동과 콘서트 준비가 한창이었던 만큼 수술 시기를 두고 고민이 깊었다고.

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장재인이 "바로 수술했냐"고 묻자 허각은 "'바보야' 곡이 나오고 콘서트도 준비하고 있었다. 그래서 '더 있다 하면 안 되냐' 했는데 위험하다고 해서 미루고 미룬 게 콘서트하고 바로 한 것"이라고 밝혔다. 예정된 활동을 마친 뒤 수술을 받았지만, 이후 그에게는 생각지 못한 어려움이 기다리고 있었다.

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가장 큰 문제는 목소리였다. 가수에게 목소리는 무엇보다 중요한 만큼 수술 후 찾아온 변화는 허각에게 큰 부담으로 다가왔다. 그는 "목소리가 많이 바뀌었다. 난 긁는 소리를 많이 냈는데, 고음 낼 때도 억지로 긁은 것도 없지 않아 있다"면서 "근데 그게 수술하고 나서는 전혀 안 된다"고 털어놨다.

이어 수술 직후 일상적인 대화조차 쉽지 않았다고 고백했다. 허각은 "수술하고 3, 4월까지 대화도 잘 안 됐다"며 "1년을 공백을 가졌는데 수술하고 그해 11월 행사가 있었는데 거기서도 계속 음이탈이 났다"고 말했다. 무대에서 노래하는 것뿐 아니라 평소와 같은 목소리를 내는 일조차 어려웠던 셈이다.

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무엇보다 노래로 대중과 만나온 그에게 목소리의 변화는 가수로서의 미래를 고민하게 만든 순간이었다. 허각은 당시 심경에 대해 "난 그때 '나는 이제 죽었구나. 내 인생 끝났구나' 비관적이었다"라고 솔직하게 털어놨다. 갑작스러운 질병과 수술, 예상치 못한 후유증까지 겪으며 느꼈던 막막함을 고스란히 전했다.

그러나 긴 시간 끝에 다시 노래할 수 있게 됐다. 허각은 "지금까지 돌아오기까지 1년 반에서 2년 걸렸다"고 밝혔다. 목소리를 회복하고 다시 무대에 서기까지 상당한 시간이 필요했던 것.

갑상샘암 진단부터 수술 후 목소리 변화, 무대를 떠나야 했던 공백기까지. 허각은 당시 겪었던 어려움을 담담하게 전하며 가수로서 다시 일어서기까지의 시간을 돌아봤다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com