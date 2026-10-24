악뮤 이수현·찬혁, 평창동 단독주택 '월세' 거주.."비싸 사글세로 깎아"

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[스포츠조선 이게은기자] 악동뮤지션 이수현이 오빠 이찬혁과 평창동 단독주택에 월세로 거주 중이라고 밝혔다.

23일 이수현의 유튜브 채널 '이수현 Official'에는 '대화 with.크러쉬'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이수현은 크러쉬를 집으로 초대해 음악 작업 등에 관한 이야기를 나누기로 했다. 이수현의 집을 둘러본 크러쉬는 "진짜 좋다. 마음이 뻥 뚫린다"라며 감탄했다.

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이수현은 "근데 이 집도 얼마 안 남았다"라며 아쉬움을 드러냈고, 크러쉬는 "전세야?"라고 조심스레 물었다. "월세"라는 답이 돌아오자, 크러쉬는 "엄청 비싸겠는데?"라며 깜짝 놀랐다. 이수현은 "아무래도"라면서 "그래도 평창동에서 제일 싼 것 같다. 이 집이 평창동 단독 주택 중에 제일 작다"라고 답했다. 이 때 "사글세로 좀 더 깎긴 했다는 정보"라는 자막도 흘렀다.

크러쉬는 "너가 1층에서 지내고 오빠가 윗층에 있나"라며 남매의 공간 활용에 대해서도 궁금해했는데, 이수현은 "둘 다 3층에서 지낸다"라고 설명해 눈길을 끌었다.

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한편 악동뮤지션은 이찬혁, 이수현 남매로 구성된 듀엣으로 2012년 SBS 'K팝스타' 시즌2에서 우승, 가요계에 데뷔했다. '200%' 'Give Love' '오랜 날 오랜 밤' '다이너소어' 등의 히트곡을 가졌으며 지난 4월 정규 4집 앨범 '개화'를 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com