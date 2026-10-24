'다모' 하지원·이서진, 드디어 만났다..23년 만 재회에 "꿈 같아" 설렘 폭발(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하지원이 '다모'에서 호흡을 맞췄던 이서진과 23년 만에 재회했다. 오랜만에 만난 두 사람은 포옹으로 반가움을 나누는가 하면, 변함없는 장난과 애정을 주고받으며 훈훈함을 안겼다.

24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄 지니-비서진'(이하 '비서진')에서는 다음 '마이 스타(my 스타)'의 정체가 공개됐다. 주인공은 배우 하지원이었다.

하지원과 이서진은 2003년 방송된 드라마 '다모'에서 각각 장채옥과 황보윤 역을 맡아 애절한 관계를 그리며 시청자들의 사랑을 받았다. 작품을 통해 깊은 인상을 남겼던 두 사람이 약 23년 만에 다시 만나게 된 것.

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하지원은 이서진과의 만남을 앞두고 설렘을 감추지 못했다. 그는 "꿈같다. 서진 오빠랑 같이 촬영한다는 게"라며 오랜만에 함께하게 된 소감을 밝혔다. 이서진 역시 "방송을 같이 하는 게 그때 이후로 처음이다"라며 반가운 마음을 드러냈다.

마침내 23년 만에 마주한 두 사람은 서로를 발견하자마자 포옹하며 반가움을 나눴다. 오랜 세월이 흘렀음에도 여전한 친분을 드러내며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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하지만 반가운 재회도 잠시, 이서진은 이내 특유의 장난기를 발동했다. 그는 하지원을 바라보며 "지원이 요즘 훨씬 예쁘지? 옛날에 이렇게 안 예뻤다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 오랜만에 만난 후배를 향한 짓궂은 농담으로 변함없는 친분을 과시한 것.

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하지원이 한껏 꾸민 모습으로 등장하자 이서진은 "누구세요?"라고 장난을 치기도 했다. 반가움과 동시에 거침없는 농담을 주고받는 두 사람의 모습은 오랜 시간 이어져 온 특별한 인연을 실감하게 했다.

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장난 속에서도 이서진의 다정한 면모는 여전했다. 하지원이 선글라스 매장에서 여러 제품을 착용해 보자 이서진은 "선글라스 필요해?"라고 물으며 관심을 보였다. 이에 하지원이 "캡틴이 사주는 건가?"라고 묻자 이서진은 망설임 없이 "그럼~"이라고 답해 훈훈함을 더했다. 티격태격하면서도 서로를 챙기는 두 사람의 모습이 시선을 사로잡았다.

이후 세 사람은 F1 경기를 관람하기 위해 싱가포르행 비행기에 올랐다. 하지원은 직접 경기를 바라보며 "모든 것들을 잊을 수가 없다"라고 감격스러운 마음을 드러냈다. 오랜만에 떠난 여정 속에서 새로운 추억을 쌓게 된 하지원과 이서진이 앞으로 어떤 이야기를 보여줄지 기대를 모은다.

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한편 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄 지니-비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분 방송된다.