퀸와사비, 전남친 폭로하며 오열 "동거했는데 사귀는 사이 아니라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 퀸와사비가 전남친을 폭로했다.

퀸와사비는 22일 "3년 동안 음악 안 하고 뭐했냐고요? 저도 이렇게 될 줄은 몰랐습니다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

눈물을 펑펑 흘리는 모습을 공개한 퀸와사비는 "사실 저 사람 때문에 울고 있었다. (갤러리에) 눈물 폴더가 생길 정도였다. 그 사람한테 잘 보이려고 초록 머리도 검게 염색하고 청순한 옷 입고 다니고 심지어 외모 정병도 심각하게 와서 양악 상담도 받았다"고 토로했다.

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퀸와사비는 "그렇게 데이고 나니 결국 사랑을 노래하게 됐다"며 "매일 만나고 동거하고 해외여행까지 같이 다니는데 사귀는 건 죽어도 아니라 하더라. 할 거 다 하면서"라고 분노했다.

다음 영상에서 퀸와사비는 "근데 나한테 뭐라고 했는지 아냐. 사귀는 사이는 아닌데 우리가 특별한 사이는 맞다고 하더라. 근데 그런 거 치고는 저한테 시간과 돈을 많이 썼다. 개인 매니저처럼 부르며 오고 자기 시간 다 쓰고 돈도 엄청 많이 쓰고 해달라는 거 다 해준다. 그러니까 너무 헷갈리더라"라며 "날 좋아하긴 하는데 조심스러운 건가? 책임지기 싫은 건가? 여러분도 헷갈리지 않냐. 여러분은 이 남자가 저를 사랑했다고 생각하냐"고 묻기도 했다. 이와 함께 퀸와사비는 해당 경험담을 녹여 쓴 신곡 'Situationship'을 홍보했다.

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한편, 래퍼 퀸와사비는 2019년 싱글 'Look at my!'로 데뷔, Mnet '굿 걸: 누가 방송국을 털었나'에 출연해 얼굴을 알렸다.

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wjlee@sportschosun.com