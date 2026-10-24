하주연, 알고보니 배우 하재영 딸 "'천국의 계단'으로 명동서 아직도 알아봐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 하주연이 부친인 배우 하재영을 언급했다.

노사연의 유튜브 채널에서는 '월급날만 기다리는 쥬얼리 하주연의 점심시간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

노사연은 쥬얼리로 활동하다 직장인이 된 하주연을 만나 피크닉을 즐겼다. 하주연은 쥬얼리 활동 후 카페 알바를 하며 생계를 유지했다며 "처음에는 몇백 군데 씩 넣었다. 근데 지금보다 어려서 안 뽑히더라. 내가 나이가 있어서 안 되나 싶었다. 그러다 점점 경력이 쌓였다"고 밝혔다.

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하주연은 "연예인 생활하다가 일반인으로서 사는 게 좋다. (연예인은) 사람들 만나는 게 쉽지 않지 않냐. 그래서 너무 좋다"고 현재 생활에 만족했다.

노사연은 "이제 월급날만 기다리면서 살지 않냐"고 하자 하주연은 "그게 좋다. 연예계 쪽은 계속 일이 없으면 누가 돈을 주지 않는다. 직장인은 월급이 계속 들어오니까. 그래서 회사에 취직한 것"이라 밝혔다.

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노사연은 부모님의 나이를 물었고 하주연은 자연스럽게 부모님 이야기를 했다. 하주연은 "엄마는 한국 무용 전공이다. 서울예고 나오셨다"며 "아빠가 어떻게 만났냐면 서울예대 다닐 때 배우할 때 좋아해서 쫓아다녔다"고 밝혔다. 이에 노사연은 "아빠 배우냐"고 놀랐고 하주연은 배우 하재영의 딸이라 밝혔다. 노사연은 "그 남자 진짜 멋있었는데"라고 밝혔고 하주연은 "지금도 여전하시다"라고 밝혔다.

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하주연은 "우리 아빠를 하사마라고 부른다. 일본 사람은 나를 안 알아보고 우리 아빠를 알아본다. 명동 가면 우리 아빠를 알더라. 왜냐면 아빠가 그런 것만 나왔다. '천국의 계단', '겨울연가', '여름향기'"라며 한류 열풍을 불렀던 작품들을 언급했다.

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하지만 하주연은 "저희 아빠가 다 돌아가신다. 출연하면 꼭 돌아가신다. '천국의 계단'만 안 돌아가셨다. 그런 역할만 많이 하셨다"고 아쉬워해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com