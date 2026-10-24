'16년 공백' 원빈 청담동 목격담…최강창민 "실물 미쳤다, 내 얼굴은 점선"

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[스포츠조선 이우주 기자] 동방신기 최강창민이 배우 원빈을 보고 느낀 점을 털어놨다.

최근 이지영 강사의 유튜브 채널에서는 동방신기 최강창민이 출연했다.

최강창민은 이지영에게 "만나 뵀던 연예인, 셀러브리티 중에 '이분 아우라가 있었다' 하는 분 있었냐"고 궁금해했고 이지영은 "대학 다닐 때 김태희 님과 같은 수업을 들었다"고 밝혔다.

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이지영은 "같은 수업을 듣는다는 걸 알고 화장실에 가서 거울을 봤는데 제 얼굴이 해삼말미잘멍게로 변하더라. 살면서 내 얼굴이 오징어 같다는 생각을 별로 안 하고 살았는데 왜 그러지? 하고 봤더니 투샷으로 김태희 님이 거울을 보고 계셨다"고 밝혔다.

이에 최강창민은 "저도 같은 경험이 있다. 제가 배우 원빈 씨를 정말 좋아한다. 너무 잘생기지 않았냐. 영화 '아저씨'도 50번 넘게 봤다"며 "운전하다 지나가는데 청담사거리 쪽에 거짓말 안 하고 몇십 미터 떨어져있었다. 제가 신호에 걸려서 서있는 차에 있는데 저 멀리 아우라가 느껴졌다. 얼굴이 입체적이다. 근데 자세히 보는데 원빈씨더라"라고 배우 원빈의 목격담을 밝혔다.

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최강창민은 "어렸을 때부터 그렇게 좋아하고 동경했던 미남 형님을 봤는데 당연히 도로교통법에 위반되지만 여기서 주차해놓고 가서 달려가고 싶더라"라며 "근데 너무 잘생겼다. 진짜 실물이 미쳤다. 운전하다 백미러를 보는데 (내 얼굴이) 그냥 점선이었다. 2차원으로 그린 얼굴같더라. 그분을 보고 나니까. 똑같은 느낌이었을 거 같다"고 원빈의 실물을 극찬했다. 이어 "원빈 님 진짜 잘생기셨다"고 거듭 밝힌 최강창민은 "그분의 지인이 되는 게 제 남은 연예계 목표 중 하나"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com