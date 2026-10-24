"모텔 갔지만 불륜 NO" 양홍원, '딸 육아' 유튜브 댓글 닫았다..해명에도 파장 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹을 부인하고 폭로자를 고소했지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않는 모양새다. 아내 원현주와 서로의 SNS 계정을 언팔로우한 정황이 포착된 데 이어 두 사람의 유튜브 채널 댓글 작성이 제한되는 등 후폭풍이 이어지고 있다.

양홍원의 불륜 의혹은 지난 23일 양홍원이 다른 여성과 모텔에 갔다는 주장의 글이 올라오며 시작됐다. 작성자 A씨는 "이제 막 결혼한 새신랑이 여자와 텔 갔어. 이게 잘못된 게 아닌 건가?"라며 자신이 원현주에게 연락한 메시지를 비롯해 양홍원과 모텔에 동행한 것으로 추정되는 여성의 얼굴 등을 공개했다. A씨가 양홍원과 통화하며 "나 용돈 필요하다", "수원에 있을 때 기억 안 나냐"라고 말한 녹취도 공개했고, A씨는 "더 재밌게 해줄게"라며 추가 폭로를 예고하기도 했다.

이후 양홍원 소속사는 "폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물"이라며 "소속 아티스트와 피해 여성은 각각 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태"라는 공식 입장을 냈다.

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소속사는 양홍원과 여성이 모텔에 함께 간 사실은 인정하면서도 애정 행위는 없었다고 못 박았다. 소속사에 따르면 공연을 마친 양홍원은 우연히 알게 된 A씨의 집에서 술을 마셨다. 이후 A씨의 요구로 집을 나왔고, 만취한 양홍원은 잠잘 곳을 찾기 위해 모텔로 향했다. 갈 곳이 없던 여성도 부득이하게 동행했다는 설명이다.

소속사는 "소속 아티스트는 객실에 들어가자마자 잠이 들었다"며 "시간이 지난 후 피해 여성은 잠들어 있던 소속 아티스트를 깨우려 했으나, 그 과정에서 발생할 수 있는 신체 접촉에 부담을 느껴 폭로자에게 도움을 요청했고 이후 폭로자와 함께 귀가했다"고 전했다.

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또한 A씨가 이후 금전적으로 어려워지자 두 사람이 함께 있었다는 점을 빌미로 기존 대화를 편집해 금전을 요구했다고 주장했다. 소속사는 양홍원과 여성이 경찰에 신고하자 A씨가 대화와 통화 내역을 재차 편집해 폭로를 진행했다고 덧붙였다.

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소속사는 A씨의 금전 요구에 어떠한 금전도 지급하지 않았다면서, 계획적인 조작이었다는 사실을 뒷받침할 A씨 지인의 제보를 받고 있다고도 알렸다.

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하지만 이 같은 해명에도 후폭풍은 이어지고 있다. 양홍원과 원현주가 서로의 SNS 계정을 언팔로우한 정황이 포착됐으며, 두 사람의 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'는 댓글 작성 기능을 제한했다. 부부는 이 채널을 통해 육아와 일상 등을 공개해왔고, 최근 올라온 영상은 불과 6일 전 열린 두 사람의 결혼식 현장이다. 제작진은 영상 고정 댓글을 통해 "현재 관련 사안에 대한 사실관계를 확인하고 있다"며 "확인이 진행되는 동안 출연자 보호를 위해 댓글 작성을 일시적으로 제한할 예정"이라고 밝혔다.

한편 양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼했다. 8년간 열애를 이어온 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았고 2년 만에 정식으로 결혼식을 올리게 됐다. 하지만 결혼 5일 만에 때아닌 불륜 의혹에 제기돼 파장이 일었다.

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◆다음은 소속사 입장 전문

안녕하십니까. AP Alchemy입니다. 현재 본 회사 소속 아티스트와 관련하여 논란이 되고 있는 사안에 대해, 아티스트 및 피해 여성과 논의한 후 입장문을 발표합니다.

결론부터 말씀드리면, 폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물입니다. 폭로자는 금전을 갈취하기 위해 본 아티스트와 피해 여성을 협박하였으나, 뜻대로 되지 않자 허위 사실에 근거한 폭로를 한 상황입니다. 이에 소속 아티스트와 피해 여성은 각각 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태입니다.

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우선, 문제가 된 당시 상황에 대해 설명해 드리겠습니다.

문제가 되었던 당일 공연 당시, 소속 아티스트는 우연히 알게 된 폭로자와 교류하고 있었으며, 공연이 끝난 후 폭로자의 집에서 술을 마시게 되었습니다.

술을 마시던 중 폭로자는 소속 아티스트와 피해 여성에게 자신이 지정한 모텔로 가라고 요구하며 퇴거를 요구하였고, 소속 아티스트와 피해 여성은 별수 없이 해당 장소를 떠나게 되었습니다.

소속 아티스트는 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 모텔에 가게 되었으며, 갈 곳이 없었던 피해 여성도 부득이하게 동행하게 되었습니다.

소속 아티스트는 객실에 들어가자마자 잠이 들었습니다. 시간이 지난 후 피해 여성은 잠들어 있던 소속 아티스트를 깨우려 하였으나, 그 과정에서 발생할 수 있는 신체 접촉에 부담을 느껴 폭로자에게 도움을 요청하였고, 이후 폭로자와 함께 귀가하였습니다.

이러한 일이 있은 후 시간이 흘러 금전적으로 어려워진 폭로자는 소속 아티스트와 피해 여성이 함께 있었다는 점을 빌미로 기존 대화를 편집하여 허위 사실에 근거한 금전을 요구하였습니다. 그러나 아티스트와 피해 여성이 경찰에 신고하자, 폭로자는 재차 대화와 통화 내역을 짜깁기하여 이를 근거로 폭로를 진행하였습니다.

제시된 증거와 같이, 소속 아티스트와 피해 여성은 부득이하게 모텔에 동행한 사실은 인정합니다. 다만, 술자리 과정에서도 별다른 대화를 나누지 않았으며, 객실 내에서도 애정 행위는 일절 없었습니다. 또한 폭로자의 금전 요구에 응하여 어떠한 금전도 지급하지 않았습니다. 이는 모두 사실입니다.

현재도 계획적인 조작이었다는 사실을 뒷받침할 폭로자 지인의 제보를 받고 있는 상황입니다.

본 소속사는 폭로자 및 폭로자의 허위 사실을 확산하는 게시글과 댓글의 작성자들에 대해 엄정한 법적 대응을 할 예정입니다.

이와 별개로, 소속 아티스트의 불미스러운 일로 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과드립니다. 향후 유사한 일이 재발하지 않도록 방지 대책을 강구할 것을 약속드립니다.

joyjoy90@sportschosun.com