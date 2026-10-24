신애라♥차인표, '금수저 며느리' 얻고 행복한 가족여행.."새 식구 생겨"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 신애라가 며느리를 맞이한 후 더욱 다복해진 근황을 전했다.

23일 신애라의 유튜브 채널 '신애라이프'에는 '애라네 가족 여행은 어떨까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이번 영상에서 신애라는 가족 여행을 떠나 시장을 구경하고 산책하는 등 힐링하는 모습을 담았다. 그는 함께 여행을 온 자녀들을 언급하며 "아이들이 어렸을 땐 아이들과 놀아줬는데 이젠 같이 논다. 언제 이렇게 컸을까요? 아이들이 바비큐도 해주고 음식도 차려주고 뒷정리까지 해줬다. 애들이 언제 자라나 기다렸는데 그렇게 기다리던 날이 와버렸다. 생각보다 너무 빨랐다"라고 말했다.

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또 "새로운 식구도 생기고 사랑하는 사람이 우리 곁을 떠나기도 하고 가족의 모습도 조금씩 달라진다"라며 가족의 변화도 덤덤하게 이야기했다.

한편 신애라는 1995년 차인표와 결혼했으며 1998년 첫 아들 차정민을 출산했다. 이후 2005년생 예은, 2008년생 예진 두 딸을 입양하며 1남 2녀를 두게 됐다. 장남인 가수 겸 프로듀서 차정민은 지난해 11월 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 며느리는 대기업 퇴임 임원의 딸로 알려져 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com