'얼짱시대' 박지호, 라방 중 밤바다 투신 시민 살렸다…망설임 없이 '풍덩'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] '얼짱시대' 출신 인플루언서 박지호가 틱톡 라이브 방송 중 바다에 빠진 시민을 구조해 화제를 모으고 있다.

지난 23일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 박지호의 틱톡 라이브 방송 영상이 잇따라 공유됐다. 방송은 지난 22일 진행된 것으로 전해졌다.

영상에서 박지호는 부산 일광해수욕장 인근 부둣가에서 혼자 식사를 하던 중 힘든 상황을 털어놓는 시민을 만나 이야기를 들어주고 위로와 격려를 건넸다.

Advertisement

잠시 뒤 시민은 부두 쪽으로 걸어가 어두운 바다에 몸을 던졌다. 물에 빠지는 소리를 들은 박지호는 곧바로 상황을 살폈고, 근처에 정박한 어선으로 달려가 배에 있던 구명튜브를 시민에게 던졌다.

구명튜브를 잡은 시민은 박지호가 당긴 줄을 붙잡고 물 밖으로 나올 수 있었다. 방송을 통해 구조 과정이 공개되자 온라인에서는 박지호의 침착한 대처와 용기에 관심이 이어졌다.

Advertisement

한편 박지호는 2009년 코미디TV '얼짱시대2'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 인플루언서로 활동하며 SNS와 틱톡 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하고 있다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com