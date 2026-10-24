'21년 만의 완전체' 핑클, 편안한 옷차림 연습실 포착…여전한 '원조 요정' 비주얼

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[스포츠조선 김준석 기자] 21년 만에 완전체 컴백을 준비 중인 그룹 핑클의 연습실 근황이 공개됐다.

편안한 옷차림으로 모인 멤버들은 변함없는 '원조 요정' 비주얼을 뽐냈다.

23일 핑클 갤러리 공식 SNS에는 "완전체 컴백을 앞둔 우리의 영원한 요정, 핑클을 응원하기 위해 안무 연습실에 도시락 서포트를 진행했다"는 글과 함께 사진이 게재됐다.

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사진에는 이효리, 옥주현, 이진, 성유리가 연습실에 둘러앉아 팬들이 준비한 식사를 즐기는 모습이 담겼다.

멤버들은 꾸밈없는 편안한 차림으로 카메라를 바라보며 환하게 웃었다. 오랜만에 한자리에 모인 네 사람의 모습에 팬들의 반가움도 이어졌다.

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식탁에는 장어덮밥과 전복버터구이, 갈릭스테이크덮밥, 날치알 대하치즈구이 등 푸짐한 메뉴가 놓였다.

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도시락 상자에는 핑클 앨범 재킷과 "기다렸어, 보고 싶었어. 핑클!"이라는 문구가 담겨 팬들의 오랜 기다림을 전했다.

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멤버들은 팬들의 정성에 감사 인사로 화답했다. 이진은 "잘 먹었어요. 정말 고맙습니다"라는 글과 함께 멤버들의 상징색을 떠올리게 하는 하트 이모티콘을 덧붙였다.

성유리는 핑클의 노래 '나우' 가사를 인용해 "바래왔던 상상처럼"이라고 적었다. 이효리는 "고맙"이라는 메시지와 하트를, 옥주현은 "고마워, 잊지 않을게"라는 글을 남겼다.

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핑클은 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클' 이후 약 21년 만에 완전체 활동을 준비하고 있다. 최근 컴백 소식이 전해진 뒤 멤버들이 함께 연습하는 모습이 공개되면서 팬들의 기대가 커지고 있다.

narusi@sportschosun.com