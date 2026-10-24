전현무, 면전서 '촬영거부'에 씁쓸 퇴장...아이브 "진짜 리얼이네"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 맛집 사장님에게 촬영을 거절당했다.

아이브 가을과 리즈는 사장님의 단호한 반응에 "진짜네"라며 놀랐다.

지난 23일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 아이브 가을, 리즈와 함께 경기도 북부 미식 여행을 떠났다.

Advertisement

이날 전현무는 일행을 경양식 돈가스 맛집으로 안내했다. 그러나 사장님은 이들을 보자마자 "저희는 촬영 안 한다. 무조건 아무하고도 촬영해본 적 없다"며 촬영을 거절했다.

가을이 "어떻게 안 되겠냐"고 물었지만 사장님은 "저녁 장사라 한번 방송에 나갔다 하면 난 죽는다. 도저히 자신 없다"고 말했다.

Advertisement

이어 자신의 나이가 74세라며 "그래서 오후도 안 한다. 죄송하다"고 양해를 구했다.

Advertisement

곽튜브는 "찾아온 저희가 너무 갑작스럽게 찾아온 것"이라며 사장님의 입장을 이해했다. 식당을 나온 뒤 전현무가 "리얼이지?"라고 묻자 가을과 리즈는 "진짜네"라고 답했다.

Advertisement

곽튜브는 "보통은 설득하는데 여기는 너무 단호하셔서 설득할 필요가 없다"고 말했다. 전현무도 "사장님이 74세시고 힘드시다고 하니까 이해는 간다"며 아쉬운 발걸음을 돌렸다.

narusi@sportschosun.com