이선민 '고수 닮은꼴' 망언에 구성환 "건달인데 무슨"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 이선민이 고등학교 시절 배우 고수를 닮았다는 말을 들었다고 밝혔다.

지난 23일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 670회에서는 코드쿤스트와 함께 운동에 나선 이선민의 모습이 공개됐다.

두 사람은 이선민이 자주 찾는 산속 운동 공간에서 운동한 뒤 그가 준비해온 도시락을 나눠 먹었다.

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코드쿤스트는 도시락을 보며 "브랜드 평판 1위가 해준 거 아니냐"고 농담했다.

이선민은 "재밌는 게 2위가 송강이고 3위가 서강준이다"라고 말했다. 코드쿤스트가 "서강준 닮았잖아"라고 하자 이선민은 "내가 한 말 아니다"라며 선을 그었다.

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이후 이선민은 코드쿤스트에게 "한 번이라도 닮았다고 들어본 적 있냐"고 물었다.

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코드쿤스트가 어릴 때 클릭비 김상혁을 닮았다는 말을 들었다고 답하자, 이선민은 "나 솔직히 얘기할까?"라며 "고등학교 때 리즈 시절에 고수를 닮았다는 말을 들어봤다"고 밝혔다.

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류혜영이 "고등학교 때 말고 지금이 닮았다"고 거들자 구성환은 "건달인데 무슨"이라고 말해 폭소를 자아냈다.

narusi@sportschosun.com