'돌싱3' 유현철♥'10기 옥순' 김슬기, 파경설 극복하고 오늘(24일) 진짜 부부 된다

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[스포츠조선 김준석 기자] '돌싱글즈3' 출연자 유현철과 '나는 솔로' 10기 옥순 김슬기가 혼인신고 3년 만에 결혼식을 올린다.

두 사람은 24일 결혼식을 앞두고 결혼식을 준비하게 된 이유를 밝혔다.

이들은 "이미 가정을 이루고 아이들과 함께 살아가고 있었지만, 마음 한편에는 소중한 분들께 저희의 결혼을 알리고 함께 축복받는 자리를 갖고 싶다는 바람이 늘 있었다"며 "함께 걸어온 시간을 기념하고 소중한 분들과 기쁨을 나누고 싶은 마음으로 조심스럽게 결혼식을 준비하게 됐다"고 전했다.

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유현철은 MBN '돌싱글즈3', 김슬기는 '나는 솔로' 10기에 출연해 얼굴을 알렸다.

각자 자녀를 한 명씩 둔 두 사람은 SNS를 통해 연락을 주고받다 2022년 연인으로 발전했다.

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이후 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 혼인신고를 마치고 법적 부부가 된 사실을 공개했다.

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두 사람은 한때 불화설과 파경설에 휩싸이기도 했다. 김슬기는 지난 5월 tvN STORY '이호선 상담소'에 출연해 "2025년 초부터 관계가 좋지 않았다. 약 10개월 동안 필요한 말만 하고 거의 대화를 안 했다"며 "차라리 혼자 사는 게 낫겠다는 생각도 했다"고 털어놓으며 눈물을 보였다.

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유현철도 당시 "이혼이라는 단어를 듣고 바로 변호사를 찾아갔다. 협의가 아니라 소송을 생각했다"며 "배신감이 너무 컸고 당시에는 모든 원인이 아내에게 있다고 생각했다"고 고백한 바 있다.

위기를 겪었던 두 사람이 혼인신고 3년 만에 가족과 지인들 앞에서 결혼식을 올리게 되면서 관심이 모이고 있다.

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narusi@sportschosun.com