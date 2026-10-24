"급체했는데 임테기까지"…박현호, ♥은가은에 '둘째 설레발'

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[스포츠조선 김준석 기자] 은가은의 급체에 박현호가 임신테스트기까지 준비하며 '둘째 설레발'을 가동한다.

24일(오늘) 밤 10시 35분 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(연출 김태준, 이하 '살림남')에서는 박현호-은가은이 경북 경주로 내려가 '부부 동반 행사'에 나서는 다이내믹한 하루가 펼쳐진다.

이날 은가은은 경주로 내려가는 차 안에서 심상치 않은 먹성을 보인다. 남편 박현호를 위해 직접 싸온 과일 도시락을 본인이 '순삭'하는 것은 물론, 휴게소에서도 각종 간식을 '올킬'해 모두를 놀라게 한 것.

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그러나 폭풍 먹방을 이어가던 은가은은 얼마 후 "속이 안 좋다"며 힘들어한다. 간신히 속을 진정시킨 은가은은 행사장 대기실에 도착하지만, 행사 주최 측에서 준비한 도시락을 보자 또 '먹텐'을 끌어올린다.

그런데 도시락 뚜껑을 열어 냄새를 맡던 그는 갑자기 헛구역질을 하며 화장실로 달려간다.

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이후에도 "속이 울렁거린다"라며 메스꺼움을 호소하던 은가은은 달력을 보며 '둘째' 가능성을 짚어보고, 이를 지켜보던 박현호는 심상치 않은 듯 약국으로 향한다.

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잠시 뒤, 그는 은가은에게 "(약국에서) 임산부용 소화제는 없다고 해서"라며 '사혈침'을 건넨다.

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여기에 '임신테스트기'까지 꺼내서 은가은을 깜짝 놀라게 한다. 은가은은 "이게 뭐야? 왜 쓸데없는 걸 사 왔어?"라며 당황한다.

박현호는 "사실 엄마한테 물어봤는데…"라며 좀 아까 어머니와 나눈 전화 통화 이야기를 꺼낸다.

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박현호의 어머니는 은가은의 '급체'를 걱정하는 아들에게 "사실 너희에게 말은 안 했는데 얼마 전에 뱀이 날 쫓아오는 꿈을 꿨다"며 둘째 태몽을 언급한다. 첫

째 서원이 때도 태몽이 '뱀 꿈'이었던 터라, 비슷한 꿈 이야기를 들은 박현호의 '둘째' 의심(?)은 점점 커져간다.

이런 가운데, 스튜디오에 게스트로 자리한 엔믹스(NMIXX) 설윤은 자신의 태몽을 묻는 질문에 "어머니가 저수지에서 물을 뜨셨는데, 손에 보석이 잡혔다고 하셨다"고 깜짝 공개한다.

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그러자 은가은은 "그래서 이렇게 보석 같은 딸이…"라며 '찐' 감탄해 훈훈한 웃음을 안긴다.

본격적인 행사가 시작되어서도 박현호의 '둘째 앓이'는 멈추지 않는다. 무대 뒤에서 대기하던 중 그는 "둘째를 잘 키울 수 있을까? 아이들에게 좋은 아빠가 되어야 할 텐데…"라며 고민에 잠긴다.

급기야 그는 은가은과 함께 무대에 올라 관객들을 향해 "만약에 저희에게 둘째가 생긴다면?"이라고 돌발 질문한다.

이에 관객들의 뜨거운 반응이 쏟아지자, 그는 "열심히 노력해보겠습니다!"라며 너스레를 떤다. 은가은은 "주책이야, 진짜!"라고 민망해하면서 박현호의 어깨를 톡 친다.

그런가 하면 이날 스튜디오에서 은가은은 "최근 서원이의 사주를 봤는데, 직업에 '사'자가 들어간다고 했다"며 어깨를 으쓱한다.

이에 박서진은 "저도 사주를 봤을 때 직업에 '사'자가 있다고 해서 변호사, 판사를 꿈꿨는데 공부를 못 했다"라고 셀프 폭로한다.

이를 들은 은가은은 "갑자기 기분이 안 좋아졌다"며 정색해 '현실 남매' 케미로 모두를 폭소케 한다.

'부부 동반 행사'에 나선 박현호-은가은의 대환장 '둘째 소동' 전말은 24일(오늘) 밤 10시 35분 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com