전현무, 고정만 11개인데...한국어교원 2급 자격증 땄다 "1년간 공부"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 전현무가 한국어교원 2급 자격증을 취득한 사실이 공개된다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램.

지난 377회는 최고 시청률 6.8%를 기록하며 226주 연속 동시간대 1위의 놀라운 기록을 이어갔다. (닐슨코리아 기준) 또한, 지난 10월 22일 서울 웨스틴조선호텔에서 개최된 '2026 KAA 어워즈'에서 '광고주가 뽑은 올해의 프로그램상' 예능 부문을 수상하며 시청률뿐만 아니라 화제성과 영향력에서도 최정상임을 입증했다.

Advertisement

오는 25일(일) 방송되는 '사당귀'에서 전현무가 한국어교원 2급 자격증을 취득했다고 전해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 바쁜 스케줄 속에서도 지난 1년간 정식 교육과정을 밟으며 공을 들인 끝에 외국인들에게 한국어를 가르칠 수 있는 공인 자격증인 한국어교원 2급 자격증 취득에 성공한 것. 전현무는 "지난해 '사당귀'를 통해 튀르키예 이스탄불 세종학당을 방문했을 때 큰 영감을 받았다"라며 "한국어에 대한 외국인들의 뜨거운 관심에 놀랐고, 이왕이면 제대로, 재미있게 한국어를 가르치고 싶어서 도전을 결심했다"라고 한국어 교육에 대한 열정을 드러낸다. 김숙은 "올해 유독 바빴는데 그걸 준비해서 땄다고?"라며 놀라움을 감추지 못하고, 스페셜 MC로 출격한 최강창민 역시 "똑똑한 형이야"라며 감탄한다는 후문.

남다른 한국어 사랑을 입증한 전현무는 이에 그치지 않고 초등학교에 직접 출격한다. KBS 아나운서실에서 전국 초·중학교를 찾아가 바른 우리말을 전파하는 '찾아가는 바른 우리말 선생님' 프로젝트의 일일 교사로 나서는 것. 교정에 전현무가 모습을 드러내자마자 초등학생들의 폭발적인 환호성이 터져 나오고, 현장은 그야말로 흥분의 도가니로 변한다고.

Advertisement

갑작스럽게 열린 즉석 사인회는 물론, '현무위키'라고 해도 손색없을 만큼 전현무에 대한 정보를 줄줄 꿰고 있는 아이들의 뜨거운 환대에 전현무도 깜짝 놀란다. "아이들이 믿기지 않을 정도로 좋아해줘서 정말 고마웠다"며 감격한 전현무는 뜻밖의 인기에 자신감을 풀충전하고, "야호!"라고 외치며 아이들의 환호에 화답해 웃음을 자아낸다.

Advertisement

과연 전현무가 준비한 초등학생 맞춤형 수업은 어떤 모습일지 관심이 쏠리는 가운데, 전현무의 바른 우리말 선생님 도전기는 '사당귀' 본 방송에서 확인할 수 있다.

Advertisement

한편 전현무는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서는 "고정 출연 프로그램만 11개"라며 많은 땐 13개까지 해본 적이 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

narusi@sportschosun.com