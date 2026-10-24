"소주병 집었지만 휘두르지 않아" 승리, 특수폭행 혐의 부인

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 빅뱅 출신 승리가 특수폭행 혐의로 입건된 가운데 "소주병을 휘두르거나 가격한 적이 없다"며 혐의를 부인했다.

승리의 법률대리인인 법무법인 수림 윤재빈 변호사는 23일 입장문을 내고 "지난 8월 8일 승리가 지인 두 명과 서울의 한 식당에서 식사하던 중 일면식 없는 남성(이하 고소인)이 합석을 요청했고 여러 차례 거절했지만 허락 없이 빈자리에 앉았다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "실랑이를 끝내기 위해 승리가 고소인에게 술을 한 잔 따라주고 연락처도 알려줬다"면서 "계속되는 퇴거 요청에도 고소인이 응하지 않으면서 언성이 높아졌고 승리가 소주병을 집은 사실은 있다"라고 밝혔다.

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그러면서 "고소인의 도발에 대한 감정적 마찰일뿐, 소주병을 상대에게 휘두르거나 이를 이용하여 가격한 사실은 없다"라고 주장했다.

윤 변호사는 "고소 이후 고소인 측에서 합의를 요청하는 연락이 있었지만, 승리는 실제로 하지 않은 행위까지 인정하는 방식으로는 사건을 마무리할 수 없다고 판단하여, 관련 자료를 수사기관에 제출하고 사실관계를 밝히기로 했다"라고 전했다.

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경찰에 따르면 해당 고소인은 지난 8월 서울의 한 식당에서 승리 일행으로부터 폭행, 협박, 감금을 당했다며 서울 강남경찰서에 고소장을 접수했다. 경찰은 조만간 승리를 불러 조사에 착수할 예정이다.

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한편 승리는 2019년 이른바 '버닝썬 사태'로 빅뱅을 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다. 이후 상습도박과 성매매 알선 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 복역한 뒤 2023년 2월 출소했다.

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anjee85@sportschosun.com