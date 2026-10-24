"시간을 돈으로 샀다"…최강창민, 게임 현질하다 카드사 연락까지

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[스포츠조선 김준석 기자] 동방신기 최강창민이 게임에 빠져 시간을 돈으로 사기 시작했다가 카드사에서 연락까지 받은 사연을 공개했다.

24일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '2세대 아이돌은 핑계고'에는 가수 규현, 최강창민, 민호가 출연했다.

이날 규현은 최강창민의 게임 경험을 언급하며 "처음에는 현질을 안 하다가 시간을 돈으로 사기 시작했다. 시간이 금이니까"라고 말했다.

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최강창민은 "처음에는 안 했는데 건물을 짓는 데 보름, 한 달이 걸리더라. 이걸 어떻게 기다리냐"며 게임에 돈을 쓰게 된 이유를 설명해 웃음을 안겼다.

이어 규현은 "최강창민이 현질을 하다가 카드사에서 연락을 받은 적이 있다"고 폭로했다.

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유재석은 최강창민이 이야기를 마무리하려던 점을 짚으며 "왜 에피소드를 마무리하려고 했냐"고 놀렸다.

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규현에 따르면 게임에서 해외 결제가 계속되자 카드사는 도난 카드일 가능성을 의심해 최강창민에게 연락했다.

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최강창민은 "카드사에서 전화가 와서 '못 믿으시겠지만 제가 맞아요'라고 했다"고 당시 상황을 전해 출연진을 폭소케 했다.

narusi@sportschosun.com