강민경, 조명·그릇·잔까지 럭셔리한 새집...소품 하나 하나 감각적

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[스포츠조선 정안지 기자]다비치 강민경이 감각적으로 정리된 이사한 집 안 모습을 살짝 공개해 관심을 모았다.

23일 강민경은 자신의 SNS를 통해 "이사는 잘했다"라면서 집 안에서의 소소한 일상을 공유했다.

사진 속 강민경은 반려견과 함께 여유로운 시간을 보내고 있다. 편안한 니트에 반바지를 매치하고 안경과 슬리퍼로 포인트를 더해 자연스러우면서도 세련된 스타일을 완성했다. 연예계 대표 패셔니스타다운 감각이 돋보였다.

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특히 이 과정에서 새집으로 보이는 내부도 일부 담겨 시선을 끌었다. 그릇과 잔 등이 깔끔하게 정리된 공간과 은은한 실내조명이 어우러져 차분하면서도 감각적인 분위기를 자아냈다. 일상의 한 장면에서도 강민경 특유의 취향과 인테리어 감각이 엿보였다.

강민경은 "굵직한 편집거리가 많아서 작업실 붙박이다. 추워지기 전에 산책도 야무지게 다니고 있다"라면서 근황을 전했다. 이어 "이사는 잘했다. 집들이도 소소하게 해보겠다"라고 덧붙이며 새집에서의 집들이를 예고해 눈길을 끌었다.

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한편 강민경은 여성 듀오 다비치로 활동하고 있으며, 유튜브 채널 '걍밍경'을 통해 일상을 공유하고 있다. 또한 패션·뷰티 브랜드를 운영하며 가수 활동 외에도 다양한 분야에서 활약하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com