“지금 가장 아름다워” 84세 김혜자, 건강 이상설 잠재운 밝은 근황

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김혜자(84)가 밝고 건강한 모습으로 대중 앞에 모습을 드러내며 최근 불거졌던 건강 이상설을 잠재웠다.

지난 23일 메이크업 아티스트 이경민이 운영하는 유튜브 채널 '안녕~모두의 경민 언니예요'에는 '주름도 찬란한 단 하나의 배우 김혜자.(feat 여전히 찬란하게)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 84세의 나이에도 화보 촬영을 위해 메이크업을 받는 김혜자의 모습이 담겼다. 메이크업을 담당한 이경민은 김혜자의 또렷한 눈빛과 변함없는 아름다움을 칭찬하며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

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이날 김혜자는 자신의 외모에 대한 솔직한 생각도 전했다.

"몇 살 때가 가장 아름다웠던 것 같냐"는 질문이 나오자 그는 "나는 지금이 제일 예쁘다"라고 답했다.

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스태프는 "예상을 깼다"며 깜짝 놀랐다. 이어 "거의 배우들이 40대가 제일 예뻤다더라"고 했고, 이를 들은 김혜자는 "자꾸 화장하는 재주가 늘으니까"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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가장 아름답다고 생각하는 얼굴 부위를 묻자 김혜자는 눈을 꼽았다.

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이경민이 김혜자의 미소와 가지런한 치아를 칭찬하며 모두 본인의 치아인지 확인하자, 김혜자는 "그런 다 내 이빨이지"라고 답했다.

앞서 김혜자는 최근 부산국제영화제 참석 당시 기침하는 모습이 포착되고 주변의 부축을 받으면서 건강에 대한 우려를 낳았다. 당시에는 단순한 감기 증상이라고 밝혔지만, 이후 예정됐던 언론 시사회와 무대인사 등이 취소되면서 팬들의 걱정이 이어졌다.

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한편 김혜자가 출연하는 영화 '여전히 찬란하게'는 인생에서 가장 빛났던 순간을 함께 보낸 단짝 친구와 60년 만에 재회하는 순옥의 이야기를 그린 작품이다. 영화 개봉을 앞두고 김혜자가 유튜브를 통해 밝은 근황을 전하면서 그를 향한 관심도 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com