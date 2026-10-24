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"자고 일어났는데 떠났다"...장윤정, 구조 5일만 고양이 비보에 오열

정안지 기자

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"자고 일어났는데 떠났다"...장윤정, 구조 5일만 고양이 비보에 오열

[스포츠조선 정안지 기자] 장윤정, 도경완 부부가 구조한 고양이 두 마리를 가족으로 맞이했지만, 그중 한 마리가 세상을 떠나 안타까움을 자아냈다.

24일 유튜브 채널 '도장TV'에는 "우리 집에 새 가족이 생겼어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 장윤정, 도경완 부부가 벽 틈에 빠져있던 고양이를 구조하는 모습이 담겼다. 앞서 부부는 두 마리 중 한 마리만 구조하는 데 성공했던 상황.

도경완은 "얼굴이 빨리 치료 받아야겠다. 눈 상태가 안 좋다"라면서 구조에 나섰다. 고양이도 빠져 나오기 위해 적극적으로 벽을 탔고, 약 한 시간에 걸친 노력 끝에 마침내 고양이를 구조하는 데 성공했고, 곧바로 병원으로 향했다.

검사 결과 고양이는 결막염이 있어 안약을 넣으면 괜찮을 것이라는 진단을 받았다. 고민 끝에 부부는 구조한 고양이 두마리 모두 집으로 데려가 임시 보호를 하기로 했다. 장윤정은 "오랜만에 새 생명의 설렘을 또 갖는다"라고 말했다.

잠시 후 연우 군과 하영 양도 새 식구들과 첫 교감을 나눴다. 고양이를 품에 안으며 반가움을 표현하는 아이들의 모습에 훈훈함이 더해졌다. 도경완은 두 고양이에게 '치즈'와 '김밥'이라는 이름을 지어줬고, 집에서 함께 어울리며 지내는 일상도 공개했다.

"자고 일어났는데 떠났다"...장윤정, 구조 5일만 고양이 비보에 오열

그러던 어느날, 장윤정은 눈물을 흘리며 제작진에게 전화를 걸었다. 장윤정은 "김밥이가 떠났다. 갑자기 자고 일어났는데"라며 눈물을 흘렸다. 이어 "병원에 올 따까지 숨이 붙어있었는데 여기 와서 떠났다"라면서 하염없이 눈물을 쏟았다. 그는 "의사 선생님이 원래 문제가 있었던 아기 같다고 하더라. 혼자 체중이 안 늘고 지난번에 설사해서 병원에 왔을 때도 혼자 체중이 안 늘면 검사해야 되는데 너무 작아서 검사가 안 된다고 했다"라면서 "집에 데리고 와서 5일 정도 있었는데 갑자기 이렇게 가버렸다"라고 전했다.

홀로 남은 치즈에게도 변화가 생겼다. 도경완은 "혼자 남은 치즈에게는 루코라는 새로운 이름을 지어줬다"라면서 새로운 가족이 된 루코와 함께하는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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