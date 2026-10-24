"자고 일어났는데 떠났다"...장윤정, 구조 5일만 고양이 비보에 오열

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[스포츠조선 정안지 기자] 장윤정, 도경완 부부가 구조한 고양이 두 마리를 가족으로 맞이했지만, 그중 한 마리가 세상을 떠나 안타까움을 자아냈다.

24일 유튜브 채널 '도장TV'에는 "우리 집에 새 가족이 생겼어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 장윤정, 도경완 부부가 벽 틈에 빠져있던 고양이를 구조하는 모습이 담겼다. 앞서 부부는 두 마리 중 한 마리만 구조하는 데 성공했던 상황.

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도경완은 "얼굴이 빨리 치료 받아야겠다. 눈 상태가 안 좋다"라면서 구조에 나섰다. 고양이도 빠져 나오기 위해 적극적으로 벽을 탔고, 약 한 시간에 걸친 노력 끝에 마침내 고양이를 구조하는 데 성공했고, 곧바로 병원으로 향했다.

검사 결과 고양이는 결막염이 있어 안약을 넣으면 괜찮을 것이라는 진단을 받았다. 고민 끝에 부부는 구조한 고양이 두마리 모두 집으로 데려가 임시 보호를 하기로 했다. 장윤정은 "오랜만에 새 생명의 설렘을 또 갖는다"라고 말했다.

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잠시 후 연우 군과 하영 양도 새 식구들과 첫 교감을 나눴다. 고양이를 품에 안으며 반가움을 표현하는 아이들의 모습에 훈훈함이 더해졌다. 도경완은 두 고양이에게 '치즈'와 '김밥'이라는 이름을 지어줬고, 집에서 함께 어울리며 지내는 일상도 공개했다.

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그러던 어느날, 장윤정은 눈물을 흘리며 제작진에게 전화를 걸었다. 장윤정은 "김밥이가 떠났다. 갑자기 자고 일어났는데"라며 눈물을 흘렸다. 이어 "병원에 올 따까지 숨이 붙어있었는데 여기 와서 떠났다"라면서 하염없이 눈물을 쏟았다. 그는 "의사 선생님이 원래 문제가 있었던 아기 같다고 하더라. 혼자 체중이 안 늘고 지난번에 설사해서 병원에 왔을 때도 혼자 체중이 안 늘면 검사해야 되는데 너무 작아서 검사가 안 된다고 했다"라면서 "집에 데리고 와서 5일 정도 있었는데 갑자기 이렇게 가버렸다"라고 전했다.

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홀로 남은 치즈에게도 변화가 생겼다. 도경완은 "혼자 남은 치즈에게는 루코라는 새로운 이름을 지어줬다"라면서 새로운 가족이 된 루코와 함께하는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com