황재균 “벤치클리어링 불참 벌금 100만 원..화장실에 있어도 나가야”

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 야구선수 황재균이 현역 시절 경험했던 벤치 클리어링의 뒷이야기를 공개했다.

황재균은 지난 23일 채널 '일루황'을 통해 '20년 동안 벤클을 연구한 벤클의 달인 '맞짱' 황재균 선생님'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 프로야구 선수 생활을 하며 겪었던 다양한 벤치 클리어링 일화를 들려줬다.

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황재균은 "벤치 클리어링이 나가서 그냥 맞짱 뜨는 게 아니다. 벤치 클리어링은 벤치가 비워져야 된다는 뜻"이라며 "열 받으면 한두 명만 싸우는 거고 나머지 선수들은 뭣도 모르고 그냥 일단 나간다"고 설명했다.

이어 선수들이 격앙된 분위기 속에서도 의외로 일상적인 대화를 나누는 경우가 있다고 전했다. 황재균은 "상대팀하고 엉겨 붙어서 싸우지는 않고 그냥 서서 '야 근데 왜 싸우는 거야?', '뭐야 왜 열 받은 거야?', '오늘 저녁에 뭐해?', '삼겹살 먹을까' 이런 느낌이다. 두세 명만 싸우고 나머지는 구경꾼이다"라고 말해 폭소를 유발했다.

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벤치클리어링이 발생했을 때 그라운드로 나오지 않고 벤치에 남아 있는 선수들에게는 팀 내부적으로 벌금이 부과되기도 한다고 밝혔다.

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황재균은 "팀마다 다르지만 우리 팀은 벌금이 100만 원이었을 거다. 벤치에서 홀로 구경하고 있으면 그러면 벌금이다. 무조건 나가야된다"며 "화장실에서 볼일을 보다가도 뛰어나가야 한다. 100만 원짜리 볼일을 볼 수는 없지 않느냐. 얼마나 비싼 X이냐. 황금X도 아니고"고 덧붙였다.

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또 첫 벤치클리어링 경험담도 이야기했다. 넥센에서 뛰던 당시 상대 투수의 공에 맞은 뒤 마운드 방향으로 걸어갔다는 황재균은 당시 자신의 행동에 숨겨진 의도가 있었다고 털어놨다.

그는 "내가 나갔는데 거기 다 뛰어 나간 거다. 내가 뛰어가면 아무도 나를 못 잡지 않느냐. 일부러 천천히 걸어가면서 누가 잡아주길 기다렸다"고 밝혔다. 이어 "나는 일단 싸울 생각이 없었다. 분위기만 주도했다. 일단 잡혀야 한다"며 당시 상황을 설명해 웃음을 더했다.

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롯데 자이언츠에서 활동하던 시절 겪은 벤치클리어링에 대해서도 회상했다.

황재균은 "세 번째 공은 피하지 않고 맞았다. 그때는 진짜 화가 났다"며 당시에는 실제로 분노가 치밀었다고 밝혔다. 이어 "마운드 쪽으로 걸어가자 선배들이 앞에서 대신 싸워줬다"고 덧붙이며 당시 상황을 떠올렸다.

미국 마이너리그에서 경험한 벤치클리어링은 국내 프로야구와 분위기부터 달랐다고 전했다. 황재균은 한국과 미국 선수들의 대응 방식에 차이가 있었다고 설명했다.

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그는 "미국에서는 진짜 주먹이 날아간다. 한국에서는 잡아달라고 하지만 미국에서는 바로 달려가 싸운다"고 말하며 직접 경험한 양국의 벤치클리어링 문화를 비교했다.

tokkig@sportschosun.com