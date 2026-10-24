신민아, ♥김우빈 팔불출 애정 자랑 "살쪄도 예쁘다고 해줘" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 신민아가 남편 김우빈의 남다른 애정 표현을 공개하며 신혼 일상을 전했다.

24일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "결혼한 지 10개월 된 민아♥우빈 쀼 집에서 서로에게 자주 하는 말?"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 신민아는 '집에서 서로에게 나도 모르게 자주 하는 말이 있냐'라는 질문에 "택배 왔다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "택배 너무 많이 왔으니까 빨리 풀어라"라며 "사람은 없는데 택배만 계속 온다"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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신민아는 반대로 자신이 자주 듣는 말에 대해서는 "김우빈 씨는 칭찬을 많이 한다"라면서 "부끄러워서 말을 못 하겠다"라며 쑥스러운 미소를 지었다. 이어 그는 "예쁘다고 자주한다"라고 밝히며 남편의 애정 어린 표현을 전했다.

신민아는 "진짜 안 좋을 때도 좋다고 하고 내가 봤을 때도 너무 살이 찌거나 상태가 안 좋아도 '본 중에서 제일 예쁘다'고 해준다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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한편, 신민아는 배우 김우빈과 2025년 12월 결혼했다. 신민아는 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com