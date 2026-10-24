“불륜 싫어 영화 안 봐” 양홍원, 다른 여자와 모텔 갔으면서..언행불일치

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 과거 아내 원현주와 함께 출연한 영상에서 했던 발언이 다시 주목받고 있다.

양홍원은 지난 7월 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 '데이트 홍원♥현주'라는 제목의 영상을 공개했다.

당시 영상에서 양홍원과 원현주는 딸을 유치원에 보낸 뒤 오랜만에 둘만의 시간을 보내며 데이트를 즐겼다. 두 사람은 식당에서 식사를 하면서 연애 시절의 추억을 나눴다.

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대화 도중 원현주는 과거 영화관에서 데이트했던 기억을 꺼냈다. 그는 "가면 거기 갔었다. 영화관"이라며 "초반에는 그래도 끝까지 봤는데 이제 점점 갈수록 보다가 나왔다"고 이야기했다.

이에 양홍원은 자신이 불륜을 다룬 영화를 좋아하지 않는다고 밝혔다. 그는 "내가 이런 거 싫어한다. 불륜 이런 거 있죠?"라며 "보다가 최근에 한 번 나왔었다"고 말했다.

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이어 배우 이병헌이 출연한 영화 '어쩔 수가 없다'를 언급하며 "이병헌 나오는 영화. 그거 보다가 제 기억 속에 무슨 불륜하려고 하길래 '아 나가자'라고 했다"고 설명했다.

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이러한 과거 발언은 최근 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹이 제기되면서 다시 관심을 받고 있다.

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앞서 지난 23일 양홍원의 지인 A씨는 자신의 SNS를 통해 양홍원이 아내 원현주가 아닌 다른 여성 B씨와 모텔에 방문했다는 주장을 제기했다. A씨는 양홍원과 나눈 통화 내용과 두 사람이 함께 있는 상황을 촬영한 것으로 추정되는 영상 등을 공개하며 의혹을 뒷받침하는 자료라고 주장했다.

그러나 공개된 영상과 통화 내용만으로는 구체적인 사실관계가 명확히 확인되지 않은 상황이다. 특히 A씨가 라이브 방송에서 금전적인 목적의 협박성 폭로였다는 취지로 이야기한 것으로 알려지면서, 이번 논란은 추가적인 사실 확인이 필요한 상태다.

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양홍원 측은 의혹을 강하게 부인했다. 소속사 AP Alchemy는 지난 23일 공식 입장을 내고 "폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물"이라고 밝혔다.

다만 소속사는 양홍원과 B씨 사이에 어떠한 애정 행위도 없었다고 해명하면서도, 두 사람이 함께 모텔에 간 사실 자체는 인정했다. 이와 함께 양홍원과 원현주가 서로의 SNS 계정을 팔로우 취소한 것으로 알려지면서 두 사람의 관계에도 관심이 이어지고 있다.

양홍원과 원현주는 오랜 기간 교제해 온 연인으로, 2024년 정식으로 결혼식을 올리기 전 딸을 얻었다. 이후 사실혼 관계를 이어오던 두 사람은 지난 18일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다.

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tokkig@sportschosun.com