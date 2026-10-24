백지영, '학비 3천' 9세 딸 진로에 엄포…"다른 일 죽어도 안 돼"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 백지영이 9살 딸 하임 양의 진로 문제에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

24일 유튜브 채널 '백지영'에는 "데뷔 후 잔고0원이라는 중소아이돌 현실을 마주한 백지영의 충격반응"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 백지영은 그룹 유스피어 멤버들과 이야기를 나누던 중 꿈을 믿고 응원해 준 부모님에 관한 이야기를 들었다.

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이를 들은 제작진은 백지영에게 "하임이가 중학교 때 다른 일 하겠다고 성적이 안 나오면 어떻게 하실 거냐"라고 물었다. 이에 백지영은 "난 일단 못 하게 할 것 같다"라고 말했다. 이어 "얼마나 원하는지 보려고"라면서 "일단 '죽어도 안 된다'고 할 것 같다"라고 밝혔다.

백지영은 "딸이 정말로 원하는 길이고 그 길 아니면 안 되겠다는 그 마음이 보이면 허락해 주고 아니면 다리몽둥이를 그냥"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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앞서 백지영은 지난 5월 같은 유튜브 채널에서 딸 하임 양의 대학 진학에 대한 바람을 드러내기도 했다. 당시 남편 정석원이 "하임이 대학교 어디 갔으면 좋겠냐. 얼굴로 봤을 때 어디가 어울릴 것 같냐"고 묻자, 백지영은 "하임이는 서울대 여신"이라고 답해 눈길을 끌었다.

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한편, 백지영은 지난 2013년 9살 연하의 배우 정석원과 결혼해 슬하 2017년생 딸 하임 양을 두고 있다. 하임 양은 현재 학비만 약 3천만 원에 달하는 국제학교에 재학 중인 것으로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com