[롤드컵] LCK 4승, LPL 4패 … 스위스 스테이지 첫 날부터 극명히 엇갈린 한국과 중국

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롤드컵 16강전 첫 날부터 LCK(한국) 4개팀은 전승을 거둔 반면, 우승 라이벌인 LPL(중국) 4개팀은 모두 패하는 이변이 연출됐다.

24일(이하 한국시각 기준) 미국 텍사스주 앨런시에 위치한 크레딧 유니온 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(이하 롤드컵) 스위스 스테이지(16강전) 1라운드에서 LCK의 젠지, 한화생명e스포츠, T1, 디플러스 기아가 모두 승리를 거뒀다.

특히 젠지는 IG를 26분만에 완파했고, 한화생명은 TES를 24분만에 가볍게 제치는 등 LPL 2개팀에 압승을 거두며 좋은 출발을 보였다. 이어 디플러스는 역대 국제대회에서 LCK팀의 앞길을 번번이 막아냈던 LEC(유럽)의 최강 G2 e스포츠를 상대로 중반까지 크게 뒤지다가 후반 집중력을 발휘하며 역전극을 일궈냈다. 이날 LCK 최종 주자로 나섰던 T1도 CBLOL(브라질)의 LOS를 가볍게 꺾어내며 4개팀 모두 1승을 안고 2라운드로 향하게 됐다.

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반면 LPL로선 최악의 결과를 맞닥뜨려야 했다. 역대 롤드컵에서 늘 LCK와 우승 길목에서 만나는 LPL이지만, 이날 초반 주자로 나섰던 IG와 TES가 LCK에 완패를 당한데 이어 최근 국제대회에서 늘 좋은 성적을 거두고 있는 빌리빌리 게이밍마저 LEC의 복병 모비스타 코이에 졸전 끝에 패하며 충격을 던졌다. 마지막으로 나섰던 AL마저 플레이인을 통해 겨우 스위스 스테이지에 오른 LEC의 3번 시드 카르민 코프에 완패, 역대 처음으로 1라운드에서 LPL 4개팀이 모두 패하는 불명예 기록이 쓰여졌다.

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이로써 1라운드부터 LCK가 초강세를 이어간 가운데 LEC는 2개팀이 승리했고, LCS(북미)의 라이온과 LCP(아시아태평양)의 CTBC 플라잉 오이스터가 각각 1승씩을 챙겼다.

물론 이제 첫 경기를 치른 것에 불과하고, 강팀들의 경우 대회를 거듭하면서 전력이 올라오긴 하지만 같은 전적의 팀들이 라운드별로 싸우는 스위스 스테이지 방식을 감안하면 1패씩을 떠안고 있는 LPL팀들에겐 분명 상당한 부담이라 할 수 있다.

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1라운드를 마친 후 열린 2라운드 추첨에서 LCK 4개팀이 서로 맞붙는 '내전'이 형성됐다. 젠지와 한화생명이, 그리고 T1과 디플러스가 맞붙는다. 2개팀은 2승으로 앞서 나가게 되고, 2개팀은 1패씩을 떠안고 3라운드에 가게 됐다.

또 TES와 AL이 만나면서 LPL 역시 '내전'을 치른다. 빌리빌리는 LCS의 팀 리퀴드와, 그리고 IG는 LCP의 팀 시크릿 웨일즈와 각각 맞붙어 첫 승을 노리게 된다. 2라운드는 25일 오전 2시부터 같은 장소에서 시작된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com