'60kg' 유재석, 건강 이상설 후 반쪽된 얼굴...정준하 "살 좀 찌워라" ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자] 60kg알려진 유재석이 건강 회복 후 먹방에 나선다.

24일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 가을을 맞아 뭉친 '먹쪄 모임' 계원들 유재석(유제니), 하하(융드욕정), 허경환(화니 엄마), 주우재(장훈 엄마), 정준하(정 여사)와 신입 계원 곽범(정애)의 모습이 그려진다.

이날 오랜만에 만난 계원들이 근황 토크를 나누는 가운데, 유재석은 최근 건강 이상설이 퍼진 것에 대해 "사람들이 나 쓰러진 줄 알아. 어제도 문자 받았어. 한 달이 지났는데"라며 건강한 근황을 전한다. 이에 정준하가 "쓰러지지 않게 많이 좀 먹어", "살 좀 찌워!"라고 당부하자, 답답한 유재석은 "안 쓰러졌다니까", "살 좀 빼!"라고 외치며, 티격태격 싸워 웃음을 자아낸다.

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앞서 유재석은 '놀면 뭐하니?' 촬영 중 가발부터 옷, 신발까지 모두 착용한 상태로 체중계에 올라 몸무게를 측정한 바 있다. 당시 그의 체중은 60.5kg으로 공개됐고, 키 178cm로 알려진 유재석의 실제 몸무게가 60kg 안팎일 것으로 추정되며 놀라움을 안겼다.

이번만큼은 '먹빼(먹고 빼자)'가 아닌 '먹쪄(먹고 찌우자)'로 뜻을 모은 계원들. 살 뺄 걱정 없이 'NO 스트레스'로 '먹코스'를 시작한다. 계원들의 먹성이 브레이크 없이 폭주하고, 간식거리가 가득한 시장에 들어서자 모두가 눈이 돈 채 계주 유재석에게 "언니 나 이거 사줘", "저거 싸서 가져가야겠다"라고 말하며 조른다.

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엄청난 먹성으로 시장을 싹쓸이한 계원들. 유재석은 공금으로 낸 돈보다 더 많이 먹으려 하는 계원들에게 폭발한다. 유재석은 "5만 원씩 내고 뭘 그렇게 사겠다는 거야?", "왜 이렇게 많이 먹어?"라면서 남은 공금을 꺼내 들고, 계원들을 향해 분노의 '돈 싸대기'를 날린다. 그 와중에도 정준하는 굴하지 않고 어묵을 먹지 못한 채 시장을 나왔다고 아쉬워해 웃음을 자아낸다.

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모임에서 빼놓을 수 없는 체중 측정 시간도 돌아온다. 계원들은 걱정 없이 먹었지만 막상 체중계 앞에 서자 긴장감을 감추지 못한다. 과연 가장 몸무게가 많이 늘어난 사람은 누구일지, 또 많이 먹고도 몸무게가 줄어든 사람이 있을지 관심이 집중된다.

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유재석의 스트레스를 폭발시킨 '먹쪄 모임' 계원들의 먹성은 10월 24일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com