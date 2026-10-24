최산, '흉부가 기가 막힌' 북부대공 운동 비법 "데뷔 초 52kg" ('전참시')

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[스포츠조선 정안지 기자]에이티즈 최산이 데뷔 초 52kg의 마른 체형에서 완벽한 역삼각형 피지컬의 소유자로 거듭난 비결을 공개했다.

오늘 (24일) 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에는 로맨스 판타지 소설을 찢고 나온 듯한 비주얼 '북부대공' 최산의 운동 비법부터 에이티즈 완전체의 유쾌한 케미 그리고 화려한 무대 뒤 숨겨진 비하인드가 그려진다.

데뷔 초 52kg의 마른 체형에서 완벽한 역삼각형 피지컬의 소유자로 거듭난 최산. 그는 부산 시상식 일정 중에도 호텔 헬스장을 찾아 남다른 운동 열정을 불태운다. 턱걸이부터 고중량 덤벨 운동까지 거침없이 소화하며 탄탄한 가슴 근육을 뽐낸 것. 그야말로 '흉부가 기가 막힌' 북부대공의 가슴 관리법(?)에 관심이 집중된다.

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'나시 총각' 최산이 한창 운동에 몰두하던 그때, 헬스장에 깜짝 등장한 이들이 있었으니. 바로 '제2의 가슴(?)'을 노리는 에이티즈 운동 멤버 모임 '으?X으?X 팀'(성화/우영/종호)이다. 멤버들은 최산의 가슴에 손을 얹고 문안 인사를 올리는가 하면, 그를 따라 가슴 키우기에 열을 올리며 뜻밖의 경쟁 구도를 형성한다. 과연 에이티즈의 '가슴 1인자' 최산을 위협할 '제2의 가슴'은 누가 될 것인지 관심이 쏠린다.

운동이 끝난 뒤에도 멤버들의 '산이 가슴 사랑(?)'은 식을 줄 모른다. '산이가 물 마시는 법'을 따라하는 것도 모자라, 평범한 토스트마저 '최산표 가슴 토스트'로 만들어 버리며 폭소를 유발한다. 허물없는 에이티즈 멤버들의 찐친 케미는 오는 방송에서 확인할 수 있다.

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그런가 하면, 장난기 가득한 모습 뒤에 숨겨진 에이티즈의 치열한 무대 비하인드도 공개된다. K팝 보이그룹 최초로 코첼라 무대에 오르고, 국내 시상식 대상까지 거머쥐며 '글로벌 대세'로 우뚝 선 에이티즈. 하지만 그 화려한 성과 뒤에는 갈비뼈·손가락 골절 등 멤버들의 남다른 투혼이 있었다고. 데뷔 9년 차, 서로를 지탱하며 달려온 이들의 뜨거운 서사가 뭉클함을 안길 전망이다. 여기에 전 세계를 들썩이게 한 화제의 'BAD' 무대 비하인드까지 더해져, 안방극장에 에이티즈만의 뜨거운 에너지를 전한다는 후문.

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'흉부가 기가 막힌' 최산의 가슴(?) 관리 비법부터 에이티즈 완전체의 케미, 무대 뒤 뜨거운 투혼까지. 에이티즈의 다채로운 매력은 오늘(24일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com