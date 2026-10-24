조정민, 첫 자가 3층 단독주택 최초 공개 "행사 싹 다 뛰어서 집 샀다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 조정민이 첫 자가인 단독주택을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 23일 유튜브 채널 '조짜르트'에는 "방송&행사 싹 다 뛰어서 단독주택 사버린 여가수"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 조정민은 "여기는 우리 집이다. 집을 샀다. 첫 자가를 샀다"라며 기쁜 마음을 드러냈다. 이어 깔끔하고 감각적으로 꾸민 집 곳곳을 소개하며 눈길을 끌었다.

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먼저 조정민은 새하얀 인테리어가 돋보이는 작업실을 공개했다. 피아노를 비롯해 노래 연습과 작곡을 할 수 있는 공간이 마련돼 있었다. 그는 "뷰가 너무 좋아서 작업실로만 써야겠다고 생각했다"라고 설명하며 작업실에 대한 만족감을 드러냈다.

2층에는 평소 일상에서 입는 옷들을 정리해 둔 공간과 화장대가 자리했다. 조정민은 서랍장을 넉넉하게 배치해 옷과 소품 등을 깔끔하게 수납할 수 있도록 꾸몄다. 어머니를 위한 방도 공개했다. 아늑한 분위기가 돋보이는 이 방은 수납공간이 부족한 점을 미닫이 붙박이장으로 보완해 실용성을 더했다.

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3층에는 공연 의상과 겨울옷 등을 보관할 수 있는 드레스룸을 마련, 조정민은 각 공간마다 자신의 취향과 실용성을 모두 담아내 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com