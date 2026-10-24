양홍원, 불륜 의혹 부인했지만..아내 원현주는 언팔·SNS 삭제

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 아내 원현주의 SNS 게시물이 모두 삭제돼 이목이 집중되고 있다.

24일 현재 원현주의 개인 계정에는 기존에 게시했던 콘텐츠가 남아 있지 않은 상태다. 앞서 양홍원과 원현주가 서로의 계정을 언팔로우했다는 소식도 전해졌다. 다만 게시물을 삭제한 이유와 SNS 팔로우를 취소한 배경에 대해서는 구체적으로 알려지지 않았다.

이번 논란은 지난 23일 양홍원의 지인이라고 주장하는 A씨가 SNS를 통해 폭로에 나서면서 시작됐다. A씨는 양홍원이 다른 여성과 모텔에 방문했다며 불륜 의혹을 제기했고, 관련 통화 녹취와 양홍원의 아내에게 보냈다는 메시지 등을 공개했다.

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그러나 폭로 내용의 신빙성을 둘러싸고 반박도 나왔다. A씨는 라이브 방송에서 "의리가 돈 주냐", "목적은 관심과 돈"이라고 발언한 것으로 전해졌다. 당시 자리에 함께 있었다고 주장하는 또 다른 지인 역시 A씨의 폭로가 금전적 목적에 따른 조작이라는 취지로 반박하면서 진실 공방이 이어지고 있다.

논란이 확산되자 양홍원의 소속사 AP Alchemy는 공식 입장을 통해 의혹을 부인하고 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

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소속사는 "폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물"이라고 반박했다. 이어 폭로자가 돈을 받아내기 위해 양홍원과 다른 여성을 협박했으며, 요구가 받아들여지지 않자 허위 내용을 퍼뜨렸다는 입장을 전했다.

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다만 소속사는 양홍원이 다른 여성과 모텔에 함께 간 사실 자체는 인정했다. 당시 공연을 마친 뒤 폭로자의 집에서 술자리를 가졌으나, 폭로자가 자신이 지정한 모텔로 이동하라고 요구해 자리를 옮기게 됐다는 설명이다.

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소속사 측은 "만취한 양홍원과 갈 곳이 없던 피해 여성이 부득이하게 모텔에 동행한 것은 사실이나 술자리 과정에서도 별다른 대화를 나누지 않았고, 객실 내 애정 행위는 일절 없었다"고 강조했다.

이어 양홍원이 모텔에 들어간 직후 잠들었으며, 이후 여성이 그를 깨우는 과정에서 신체 접촉에 부담을 느껴 폭로자를 불러 함께 귀가했다는 경위도 전했다. 소속사는 금전 요구에 응하지 않았으며, 폭로가 계획적으로 조작됐다는 점을 입증할 제보도 확보하고 있다고 밝혔다. 아울러 관련 허위 게시물과 악성 댓글에 대해서도 강경 대응하겠다는 방침을 내놨다.

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법적 대응 역시 진행 중이다. 소속사에 따르면 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.

한편 양홍원은 2024년 11월 딸을 얻었으며, 오랜 연인 관계였던 모델 원현주와 지난 18일 결혼식을 올렸다.

tokkig@sportschosun.com