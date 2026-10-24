"아이찡 부모 빚 7억 대신 갚자"…일부 중국 팬들 모금 제안에 갑론을박

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 A2O LITE의 중국인 멤버 아이찡(13)의 부모가 임금 체불 논란에 휩싸인 가운데, 일부 중국 팬들이 채무 해결을 돕기 위해 돈을 모으거나 빌려주자는 제안을 내놨다.

실제 모금이 진행 중인지는 확인되지 않았다.

최근 대만 매체 나우뉴스는 아이찡 부모의 채무 문제를 놓고 일부 팬들이 단체 대화방을 만들어 도움을 논의했다고 보도했다.

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한 팬은 1000위안(약 20만원)을 빌려주겠다며 대형 팬 계정들과 자금 마련을 조율하자고 제안했다. 기부가 아닌 대출 형식으로 돕고, 부모의 재정 상황이 나아지면 돈을 돌려받자는 취지다.

또 다른 팬은 아이찡의 어머니가 참여하는 단체 대화방을 만들어 대출 의사가 있는 사람들을 모으자고 제안했다.

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아이찡이 부모의 채무 문제에 얽매이지 않고 활동을 이어가도록 돕자는 주장도 나왔다. 반면 "빚을 갚는 건 부모의 책임"이라며 팬들이 나설 일은 아니라는 반응도 이어졌다.

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논란의 배경에는 아이찡의 부모가 운영한 베이징 소재 교육업체의 임금 체불 의혹이 있다.

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현지 전 직원들은 임금이 지급되지 않았다고 주장했고, 아이찡의 어머니는 지난 14일 웨이보에 올린 사과문에서 경영 악화와 채무 분쟁이 발생한 사실을 인정하며 책임을 피하지 않겠다고 밝혔다.

딸은 과거 회사 운영이나 채무 분쟁과 무관하다며 비난이 아이찡에게 향하지 않기를 바란다고도 했다.

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업체와 부모 명의로 확인된 법원 강제집행 대상 금액은 약 345만 위안, 한화 약 6억9000만원으로 알려졌다. 다만 이 금액 전체가 미지급 임금인지는 확인되지 않았다.

narusi@sportschosun.com