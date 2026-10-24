현아, 이전보다 통통해진 근황..건강해 보여 다행이야

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 현아가 한층 건강해진 모습으로 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

현아는 24일 개인 계정에 별다른 설명 없이 일본 여행 중 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 남편 용준형과 함께 일본 곳곳을 둘러보며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 이전보다 살이 살짝 오른 현아의 모습이었다.

한층 통통해진 얼굴과 건강해 보이는 분위기가 눈길을 끌었다.

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사진 속 현아는 남편과 쇼핑을 즐기는 등 행복한 시간을 보냈다. 거울 앞에서 함께 사진을 남기거나 서로의 모습을 카메라에 담아주는 등 다정한 모습도 공개했다.

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현아의 달라진 체형은 과거 건강에 대한 우려가 제기됐던 일과 맞물려 더욱 관심을 받고 있다.

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그는 지난해 11월 '워터밤 2025 마카오' 공연 도중 쓰러져 팬들의 걱정을 샀다. 이후 체중 변화가 포착되면서 임신설까지 불거졌지만, 현아는 직접 이를 부인하며 건강 상태를 전한 바 있다.

당시 현아는 "저는 건강하게 운동도 열심히 하면서 체중조절도 아주 잘하고 있어요"라며 "제 걱정 마세요"라고 당부했다. 이번에 공개된 사진에서도 이전보다 살이 오른 모습으로 건강한 근황을 전하면서 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편 현아는 가수 용준형과 2024년 10월 결혼식을 올렸다.

tokkig@sportschosun.com