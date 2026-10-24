“아버지가 아동성학대 사진 대량 소지”..해리 왕자 아내 큰 충격

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[스포츠조선 박아람 기자] 필리핀 당국이 영국 해리 왕자의 아내 메건 마클의 아버지 토머스 웨인 마클을 둘러싼 아동 성학대 이미지 소지 의혹에 대한 조사에 착수했다. 메건 마클은 관련 소식에 충격을 표하며 아동 보호와 정의 실현을 촉구했다.

24일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 니컬러스 타이 필리핀 법무부 차관은 필리핀 중부 세부 지역에서 인신매매와 온라인 아동 성학대·착취 사건을 담당하는 태스크포스가 해당 의혹을 조사하고 있다고 밝혔다.

이번 사건은 토머스 웨인 마클의 아들이자 메건 마클의 이복 오빠인 토머스 마클 주니어가 아버지의 과거 거주지를 정리하던 중 의심스러운 자료를 발견하면서 불거진 것으로 전해졌다. 영국 매체 데일리메일과 더선은 토머스 마클 주니어가 해당 자료를 발견한 뒤 필리핀 경찰과 미국 연방수사국(FBI)에 신고했다고 보도했다.

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보도에 따르면 토머스 마클 주니어는 필리핀 세부에 오랫동안 거주했던 토머스 웨인 마클의 옛집을 정리하다 상자 안에서 아동 성학대 이미지들을 발견했다. 자료의 규모는 "수백, 어쩌면 수천 장"에 이르는 것으로 알려졌다.

존빅 레물라 필리핀 내무부 장관도 토머스 마클 주니어가 노트북을 비롯한 관련 증거를 경찰에 제출했다고 밝히며 해당 보도 내용을 확인했다.

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메건 마클은 이번 의혹과 관련해 성명을 발표하고 참담한 심경을 드러냈다. 그는 "깊은 충격을 받았다"면서 "피해를 당했을지도 모를 아이들을 생각하면 마음이 아프다"고 밝혔다.

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이어 "현재 밝혀진 사실들의 범위는 상상할 수 없을 정도로 끔찍하지만, 정의가 온전히 실현되기를 진심으로 바란다"면서 "무엇보다 무고한 아이들의 안전과 보호가 최우선이 돼야 한다"고 강조했다.

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메건 마클은 해당 의혹과 관련한 우려를 2018년 처음 접했다고 설명했다. 당시 아버지 토머스 웨인 마클과 관련해 우려스럽고 충격적인 내용이 담긴 서한이 영국 경찰에 전달됐으며, 경찰이 관련 내용을 조사하고 있다는 사실을 알게 됐다는 것이다.

그는 자신의 두 아이인 아치 해리슨 마운트배튼윈저 왕자(7)와 릴리벳 다이애나 마운트배튼윈저 공주(5)를 보호하기 위해 아버지와 아이들이 만나지 못하도록 해왔다고 밝혔다. 메건 마클은 "내가 아버지와 거리를 두고 아이들과 만나지 못하게 한 이유는 단 하나였다. 그들을 보호하기 위해서였다"고 말했다.

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아버지를 직접 신고한 토머스 마클 주니어 역시 더선과의 인터뷰에서 가족과의 관계를 정리하겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 오랜 기간 아버지 토머스 웨인 마클을 돌보고 지원해 왔다고 언급하면서도, 앞으로는 당국의 요청으로 증언해야 하는 경우가 아니라면 아버지와 대화하지 않겠다고 밝혔다.

영국 런던 경찰청은 관련 사안을 확인하기 위해 내부 조사를 진행하고 있다고 전했다. 미국 연방수사국(FBI)도 의혹을 인지하고 있으며 필리핀 당국에 필요한 지원을 제공하는 한편, 미국 연방법 위반 가능성이 있는 부분에 대해서도 조사할 계획이라고 밝혔다.

의혹 당사자인 토머스 웨인 마클은 현재 미국 플로리다주의 재활시설에 머물고 있는 것으로 알려졌다. 그는 데일리메일과의 인터뷰에서 자신에게 제기된 혐의를 "역겨운 거짓말"이라고 주장하며 의혹을 부인했다. 따라서 현재 제기된 내용은 수사를 통해 사실관계가 확인돼야 하는 상황이다.

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토머스 웨인 마클은 과거에도 딸 메건 마클과의 관계를 둘러싸고 여러 차례 논란을 빚었다. 2018년 메건 마클과 해리 왕자의 결혼을 앞두고 파파라치에게 돈을 받고 딸의 결혼 준비 모습을 촬영한 사실이 알려지면서 비판을 받았으며, 결국 결혼식에도 참석하지 않았다.

이후 메건 마클과 연락이 끊긴 뒤 언론 인터뷰를 통해 영국 왕실을 비판하는 발언을 이어가기도 했다. 이 때문에 메건 마클이 낳은 손주들과도 지금까지 직접 만나지 못한 것으로 알려졌다.

한편 해리 왕자와 메건 마클은 2020년 영국 왕실의 공식 업무에서 물러난 뒤 미국에서 생활해 왔다. 두 사람은 지난 8월 장기 체류를 위해 6년 만에 영국으로 돌아온 것으로 전해졌다.

tokkig@sportschosun.com