박위, '한국 음식 저격' 하더니 美 음식에는 '감탄' 영상 재조명

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[스포츠조선 정안지 기자]유튜버 박위를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 과거 미국 시카고 여행 중 한국 음식을 언급한 발언이 재조명되고 있다.

최근 온라인상에는 '시카고 가서 K푸드 지적하는 박위?'라는 제목의 쇼츠 영상이 올라와 화제를 모으고 있다.

해당 영상은 약 1년 전 박위의 유튜브 채널 '위라클'에 공개된 콘텐츠 일부로, 박위와 송지은의 미국 여행 당시 모습을 담고 있다.

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영상 속 박위는 시카고의 한 레스토랑에서 식사하던 중 음식을 덜어 먹을 수 있는 접시가 따뜻하게 데워서 나오자 "접시가 따뜻하다. 이런 거 처음 본다. 접시에서 나오는 뜨거운 김이 너무 좋다"라며 만족감을 드러냈다. 이어 박위는 "한국 음식이 이랬으면 좋겠다. 뜨겁게 반찬을 이런 데다 담아 줬으면 좋겠다"라고 말했다.

해당 발언이 온라인에서 재조명되자 일부 네티즌들은 한국에서도 음식의 온기를 유지하기 위해 돌솥과 뚝배기 등을 활용하고 있으며, 뜨겁게 데운 개인 접시에 음식을 제공하는 레스토랑도 있다며 박위의 발언을 지적했다. 일각에서는 한국 음식 문화를 충분히 고려하지 않은 비교라는 비판도 나왔다.

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앞서 박위는 지난 8월 21일 KTX에서 하차하던 중 사회복무요원의 발에 휠체어 바퀴가 걸려 넘어지는 사고가 담긴 CCTV 영상을 공개했다. 그러나 현장에서 사과한 사회복무요원의 실수를 공개적으로 부각했다는 비판이 쏟아졌고, 박위는 영상을 삭제한 뒤 "제 전달 방식이 미숙했고 생각이 짧았다"며 사과했다.

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이후 박위는 유튜브 활동을 중단했다. 이러한 가운데 최근 과거 콘텐츠가 재조명되면서 기존 영상 일부를 비공개 처리했다. 지난 8월 24일 798개였던 공개 영상은 10월 24일 778개로 줄어든 것으로 확인됐다.

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anjee85@sportschosun.com