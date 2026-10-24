연예계 또 결혼 소식..코미디언 박병규, 오늘 (24일) 유부남 된다

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박병규가 결혼식을 올리고 인생의 새로운 출발을 알린다.

박병규는 24일 오후 5시 30분 서울 영등포구 여의도동 페어몬트 앰배서더 서울에서 결혼식을 진행한다. 예식은 양가 가족과 지인들을 고려해 비공개로 치러질 예정이다.

박병규의 예비 신부는 연예계에 종사하지 않는 일반인이다. 두 사람은 오랜 시간 서로를 향한 믿음과 애정을 쌓아온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 이날 공개된 웨딩 사진에서는 밝은 미소를 짓고 있는 박병규와 얼굴 대신 실루엣만으로도 아름다운 분위기를 자아내는 예비 신부의 모습이 담겨 관심을 모았다.

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박병규는 2011년 MBN 1기 공채 코미디언으로 방송 활동을 시작했다. 같은 해 MBN '개그공화국'을 통해 개그계에 첫발을 내디뎠으며, 이후 MBC '코미디에 빠지다'의 '내가 네 아비다' 코너에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸다.

최근에는 어린이와 청소년을 중심으로 큰 인기를 얻고 있는 유튜브 채널 '급식왕'에서 '발가락쌤' 캐릭터를 맡아 활약하고 있다. 특유의 개성과 유쾌한 연기로 온라인 콘텐츠에서도 꾸준히 사랑받으며 활동 영역을 넓혀왔다.

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결혼을 앞둔 박병규는 새로운 인생을 함께할 반려자를 만난 기쁨과 앞으로의 포부도 밝혔다.

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그는 "인생의 새로운 2막을 함께 열어갈 소중한 짝을 만나 감사하다. 앞으로 가장으로서 책임감을 가지고, 연기자이자 크리에이터로서도 더욱 좋은 모습으로 웃음을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

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tokkig@sportschosun.com