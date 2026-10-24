"형이 재물운을 왜 봐!"…유재석, '재물 사주' 보려다 멤버들 '집단 반발'

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[스포츠조선 김준석 기자] 유재석이 재물운을 확인하려다 '런닝맨' 멤버들의 집단 반발에 부딪힌다.

25일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 종로3가 나들이에 나선 멤버들이 체험비부터 점심값까지, 사비 결제를 피하기 위한 사투를 벌인다.

이날은 CNN에도 소개된 '타임아웃 선정, 세계에서 가장 멋진 동네' 1위에 오른 종로3가를 무대로 '법카 어딧세이' 레이스가 펼쳐진다.

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법인 카드를 얻지 못하면 이날 발생하는 각종 비용을 개인 카드로 결제해야 하는 가운데, 멤버들은 종로 곳곳을 누비며 외국인 관광객들 사이에서 인기를 끌고 있는 'K-문화' 이색 체험들에 나섰다.

먼저, 최근 SNS에서 일명 '혁필화(革筆?) 할아버지'로 화제를 모은 전문가를 만나 특별한 체험에 나섰다. 혁필화는 일종의 '글씨 그림'으로 단단한 가죽 붓으로 이름 등을 여러 빛깔의 글씨와 그림을 겹쳐 그려내는 예술 작품으로 멤버들은 막내 지예은의 결혼을 기념해 예은의 이름을 요청했다.

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순식간에 화려한 작품 하나가 탄생하자 멤버들은 입을 다물지 못했다는 후문이다.

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이어, AI로 사주와 관상을 봐주는 카페를 방문, 유재석이 가장 먼저 재물운을 확인하려 하자 멤버들은 "형이 재물운을 왜 봐!"라며 집단 반발을 했다. 과연 유재석의 사주 결과는 어떻게 나왔을지 궁금증을 자아낸다.

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점심시간이 되자 사비 결제를 둘러싼 긴장감은 한층 높아졌다. 이날 점심 메뉴는 멤버들에게도 낯선 '덕자찜'으로 무려 50cm에 달하는 거대한 크기에 모두가 놀라움을 감추지 못했다.

하지만, 식사할 수 있는 인원이 단 5명뿐이라는 것과, 식사비를 누가 결제하느냐의 문제에 봉착했다. 멤버들은 개인 카드와 법인 카드를 한 줄로 늘어놓고, 줄자를 조절해 멈춘 칸에 놓인 카드로 식사비를 결제하는 운명의 게임에 도전했다. 거액의 결제비가 걸린 만큼 그 어느 때보다 진지하게 승부에 임했지만, 결국 지예은의 카드가 당첨돼 망연자실했다고 한다.

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여기에 지예은은 자신과 함께 식사에서 제외될 멤버까지 지목해야 하는 상황에 놓이면서, 뜻밖의 설전이 벌어졌다. 지예은이 결혼식 사회와 축가를 맡기로 한 유재석과 김종국은 제외 대상에서 빼주겠다고 하자, 양세찬이 "이렇게 가면 너무 학연, 지연 아니냐"라며 반발했고, 이에 멤버들은 "어디가 학연, 지연이야?", "학연, 지연 뜻을 지금까지 모른 거냐"며 양세찬의 엉뚱한 발언을 꼬집어 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

과연 지예은의 선택으로 눈앞의 덕자찜을 놓치게 될 멤버는 누구일지, 즐길 거리도 결제할 일도 끊이지 않는 '법카 어딧세이' 레이스는 25일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com