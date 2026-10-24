저스틴 비버, 서울서 삼계탕 먹방 후 합장 인사...13년만 내한 후 여유

사진=서울가이드 SNS 영상 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]13년 만에 한국을 찾은 팝스타 저스틴 비버가 서울의 한 삼계탕 전문점에서 포착돼 화제를 모으고 있다.

지난 23일 '서울가이드' SNS에는 "실시간 안국에 나타난 저스틴 비버"라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 비버는 편안한 파란색 트레이닝복 차림으로 서울 안국의 한 삼계탕 전문점을 찾은 모습이다. 오랜만에 한국을 방문한 그가 현지 음식을 즐기는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 식사를 마친 뒤 가게를 나서던 비버는 자신을 알아본 시민들을 향해 두 손을 모아 인사를 해 눈길을 끌었다.

Advertisement

비버는 이날 자신의 SNS를 통해 성수동 팝업스토어 현장을 찾았다가 야외에 설치된 탁구대에서 탁구를 즐기는 모습도 공개해 시선을 집중시켰다.

앞서 비버는 지난 23일 자신이 운영하는 패션 브랜드 '스카이라크'(SKYLRK)의 국내 첫 팝업스토어 일정에 맞춰 아내인 헤일리 비버와 함께 한국을 찾았다. 2013년 내한 공연 이후 약 13년 만의 방한이다.

Advertisement

비버는 입국 직후 자신의 SNS에 "서울에 도착했다(Made it to Seoul)"라면서 한국 방문 소식을 직접 알리기도 했다.

Advertisement

한편 저스틴 비버는 2018년 모델 헤일리 비버와 결혼했으며 2024년 첫아들을 품에 안았다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com